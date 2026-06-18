Флагман Samsung Galaxy S27 может остаться без ожидаемых обновлений

·1·Технологии
Флагман Samsung Galaxy S27 может остаться без ожидаемых обновлений

Южнокорейский технологический гигант Samsung уже начал работу над своими будущими флагманскими смартфонами, однако первые данные могут немного разочаровать многих. Согласно сообщению издания Naver со ссылкой на источники в цепочках поставок, ожидается, что базовая модель Galaxy S27 не получит серьезных изменений в экране и камере. Об этом сообщает Ixbt.com.

На данном этапе нет никаких признаков разработки абсолютно новых дисплейных панелей или улучшенных модулей камер для нового устройства. Это может означать, что Galaxy S27 унаследует технические характеристики своего предшественника Galaxy S26 (который также еще не представлен) и даже более ранних моделей. В последние годы компания Samsung сосредоточила основное внимание на версии Ultra, ограничиваясь небольшими эволюционными изменениями в базовых моделях.

Стратегия по сокращению расходов

За отсутствием изменений в экране могут стоять экономические причины. По имеющимся данным, Samsung планирует отказаться от продукции собственного подразделения Samsung Display и перейти на OLED-панели от китайской компании BOE. Это позволит сэкономить примерно 5 долларов на каждой панели.

Хотя 5 долларов кажутся небольшой суммой, для флагманов, продающихся миллионными тиражами, это окажет значительное влияние на прибыль компании. Однако для пользователей это может быть воспринято как технологический застой, так как конкуренты, особенно китайские бренды, резко повышают яркость и качество дисплеев.

Все еще может измениться

Стоит отметить, что до официальной презентации серии Galaxy S27 осталось примерно девять месяцев. Устройства сейчас находятся на начальном этапе проектирования. За это время инженеры Samsung вполне могут изменить список поставщиков или принять решение о добавлении новых компонентов.

На рынке Узбекистана флагманы Samsung всегда пользовались высоким авторитетом. Если в базовой модели не будет значительных изменений, внимание потребителей может переключиться на модель Ultra или на подешевевшие флагманы прошлого года. Хотя на данный момент эта информация официально не подтверждена, инсайдеры прогнозируют продолжение консервативного подхода Samsung.

SamsungGalaxy S27СмартфонТехнологииOLED
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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