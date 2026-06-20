Компания Nothing отказалась от CMF Phone 3 Pro: причина в стоимости памяти

·0·Технологии
Компания Nothing отказалась от CMF Phone 3 Pro: причина в стоимости памяти

Британская технологическая компания Nothing официально подтвердила, что не выпустит в 2026 году свой новый смартфон бюджетного сегмента — модель CMF Phone 3 Pro. Это решение стало неожиданностью на рынке недорогих устройств, так как предыдущие модели бренда вызвали большой интерес у пользователей благодаря своей доступности и оригинальному дизайну. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

Сооснователь компании Акис Эвангелидис на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил, что основной причиной остановки проекта стал резкий рост цен на чипы оперативной и постоянной памяти. По его словам, в текущих рыночных условиях невозможно выпустить новое устройство, сохранив прежнее соотношение цены и качества.

Дефицит компонентов и влияние искусственного интеллекта

по данным ixbt.com, рост цен на память напрямую связан с бурным развитием инфраструктуры искусственного интеллекта (AI). Центры обработки данных и AI-системы требуют огромных объемов чипов DRAM и NAND. Это привело к дефициту в производственной цепочке и повысило себестоимость компонентов во всей электронной промышленности.

В результате под самым сильным ударом оказались смартфоны бюджетного сегмента. Продажа устройств с возросшей себестоимостью по низким ценам становится экономически неэффективной для производителей. Аналитики предупреждают, что в ближайшем будущем и другие бренды могут отказаться от своих ультрабюджетных моделей или значительно поднять их стоимость.

Представители Nothing напомнили, что модель CMF Phone 2 Pro была высоко оценена рынком и отраслевыми экспертами. Однако компания не хочет выпускать новую модель «ради самого названия». По словам Акиса Эвангелидиса, компания предпочитает не выводить продукт на рынок, если не может предложить пользователям значительного технологического скачка.

Будущие планы и тенденции рынка

Хотя направление смартфонов временно приостановлено, бренд CMF не закрывается полностью. Компания заявила, что продолжит выпуск других типов гаджетов и аксессуаров под этим брендом. В то же время производство более дорогих смартфонов с высокой маржой под основным брендом Nothing продолжится согласно плану.

Данная ситуация отражает серьезные структурные изменения на глобальном рынке электроники. В борьбе за ограниченные производственные мощности побеждают не потребительская электроника, а более прибыльное серверное оборудование и AI-проекты. Это может привести к сокращению количества мобильных устройств в среднем и низком ценовом сегментах и росту общей средней цены в ближайшие месяцы.

NothingCMF PhoneСмартфонТехнологииИскусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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