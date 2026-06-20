Абсолютное превосходство в космической гонке: SpaceX заняла почти 90% мирового рынка

·25·Технологии
Абсолютное превосходство в космической гонке: SpaceX заняла почти 90% мирового рынка

Компания SpaceX под руководством Илона Маска демонстрирует беспрецедентные результаты на глобальном рынке космических перевозок. По данным аналитического агентства Брйке Теч, в первом квартале 2024 года из общего объема 647 412 кг полезной нагрузки, выведенной на орбиту, 556 057 кг пришлось именно на долю SpaceX. Этот показатель означает, что компания в настоящее время контролирует основную часть мирового рынка. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Глава компании Илон Маск, опираясь на эту статистику, отметил, что в будущем разрыв с конкурентами будет только увеличиваться. По его словам, после полноценного запуска проекта Starship, SpaceX сможет выводить в космос в 100 раз больше грузов, чем все остальные компании мира вместе взятые. Даже если другие провайдеры увеличат свои темпы в три раза, превосходство Starship сохранится.

Starship и стратегия ежечасных полетов

Амбиции Маска не ограничиваются только объемом грузов. Он поставил перед SpaceX крайне смелую цель: планируется запускать ракеты Starship более 10 000 раз в год. Если этот план будет реализован, полеты в космос будут осуществляться каждый час и даже чаще. Для справки: в году 8 760 часов, что означает организацию запусков по конвейерному принципу.

Такая система высокочастотных полетов резко снизит стоимость доставки грузов на орбиту. Ожидается, что с помощью Starship будет устранено главное ограничение, стоящее перед космической индустрией — малое количество запусков и высокая цена. Это фактор, который может коренным образом изменить структуру всей мировой космической экономики.

Огромные инвестиции в инфраструктуру

Для достижения этих стратегических целей SpaceX инвестирует 1,8 миллиарда долларов в расширение своей инфраструктуры во Флориде. В рамках проекта строятся новые стартовые площадки и огромный комплекс Гигабай, предназначенный для сборки и обслуживания ракет. Этот центр станет технической базой программы Starship.

Долгосрочные взгляды Илона Маска еще более поразительны. Он отметил, что в будущем могут потребоваться триллионы долларов на создание антиматерии, необходимой для перелетов человечества к другим звездным системам. А пока компания занята укреплением абсолютной гегемонии на околоземной орбите и созданием фундамента для колонизации Марса.

По мнению экспертов, такие темпы роста SpaceX могут поставить в затруднительное положение не только частные компании, но и космические агентства крупнейших государств. Если проект Starship окажется столь же эффективным, как ожидается, SpaceX станет единственными и самыми дешевыми «воротами» в космос.

SpaceXStarshipИлон МаскКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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