Дональд Трамп представил новый Air Форке Оне: на борту установлена система Starlink

·29·Технологии
Дональд Трамп представил новый Air Форке Оне: на борту установлена система Starlink

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал широкой общественности модернизированную версию Air Форке Оне — первого самолета страны. Данный лайнер Boeing 747 привлекает внимание мирового сообщества не только своим роскошным видом, но и воплощением последних технологических достижений. Одной из главных технических новинок стало оснащение самолета системой спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Этот самолет был передан в качестве подарка государством Катар, его общая стоимость оценивается примерно в 400 миллионов долларов. По словам Трампа, самолет прошел глубокую модернизацию и на данный момент является летательным аппаратом с самыми безопасными и совершенными системами связи в мире. Из-за внутреннего дизайна и оснащения журналисты уже начали называть этот лайнер «летающим дворцом».

Технологическая революция и интеграция Starlink

Президент Трамп особо остановился на возможностях связи на борту нового самолета. Он отметил, что в лайнере установлена система Starlink от компании SpaceX, основанной Илоном Маском. «Здесь установлено такое оборудование связи, которого раньше никто не видел. Это техника высочайшего уровня, включая Starlink. Мой друг Илон будет этому очень рад», — добавил глава США.

Установка системы Starlink позволяет президенту и его команде использовать высокоскоростной интернет во время полета, проводить бесперебойную видеосвязь и мгновенно обмениваться большими объемами данных. Это имеет критическое значение для высокоуровневых перелетов, где требуется постоянная связь и принятие стратегических решений.

Безопасность и резервные системы

По данным иксбт.ком, новый Air Форке Оне не ограничивается одним каналом связи. Трамп сообщил о наличии нескольких резервных систем. В частности, для обеспечения непрерывной связи в полете установлены четыре или пять типов комплексов связи с двух- и трехкратной защитой. Это гарантирует возможность связи президента с внешним миром даже в любой чрезвычайной ситуации или в условиях кибератак.

Данный проект может стать примером реальной трансформации высокоуровневых инженерных решений. Ранее совершенные системы теперь дополнены современными цифровыми технологиями. Для любителей технологий из Узбекистана использование системы Starlink на таком престижном уровне также является интересной новостью, так как это еще раз доказывает надежность спутникового интернета в глобальном масштабе.

Новый Air Форке Оне стал не просто транспортным средством, а полноценным мобильным штабом, позволяющим управлять государством прямо в воздухе. Наблюдается, как Илон Маск и его технологии в сотрудничестве с администрацией Белого дома выводят стратегическую авиацию США на новый уровень.

Donald TrumpAir Force OneStarlinkElon MuskBoeing
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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