Samsung анонсировала «монстра» нового поколения — смартфон Galaxy М47 5Г

Южнокорейский технологический гигант Samsung готовится обновить свою линейку доступных и высокопроизводительных смартфонов. Компания опубликовала в социальных сетях первые официальные тизеры модели Galaxy М47 5Г, характеризуя устройство как «монстра следующего уровня» (Некст Левел Монстер). Продолжая традицию предыдущих версий, эта модель сделает основной акцент на производительности и автономности. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По сообщению издания иксбт.ком, в коротком видеоролике, представленном Samsung, сделан упор на игровые возможности смартфона. Устройство обещает пользователям плавный графический интерфейс, высокую частоту кадров и длительные игровые сессии. Это свидетельствует о том, что традиция установки аккумуляторов большой емкости, характерная для серии Galaxy М, сохранится и в новой модели.

Технические характеристики и ожидаемые новинки

Согласно предварительным данным, смартфон Galaxy М47 5Г будет оснащен процессором Snapdragon 6 Ген 3 от компании Qualcomm. Этот чипсет предназначен для устройств среднего сегмента и отличается энергоэффективностью и способностью к многозадачности. Также предполагается, что устройство получит 8 GB оперативной памяти RAM, чего достаточно для современных приложений и тяжелых игр.

Есть интересные новости и в плане программного обеспечения. Предполагается, что смартфон выйдет из коробки с операционной системой Android 16 и новейшей оболочкой One UI от Samsung. Если эта информация подтвердится, Galaxy М47 5Г станет одним из первых смартфонов среднего класса на рынке с самым актуальным ПО.

Samsung выбрала Индию в качестве основного рынка сбыта данной модели, однако ожидается, что вскоре устройство появится и в других регионах, включая рынки Центральной Азии и Узбекистана. Серия Galaxy М очень популярна среди узбекистанских пользователей благодаря доступной цене и мощному аккумулятору, и новая модель может повторить этот успех.

Хотя точных данных о внешнем виде и системе камер смартфона пока нет, изображения в тизере указывают на современный и компактный дизайн. Ожидается, что в ближайшие дни компания раскроет дату официальной презентации и все технические параметры устройства.