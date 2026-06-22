Революция в атомной энергетике: Валар Атомикс запустила новый микрореактор за 9 месяцев

В американской энергетической промышленности произошел важный поворотный момент. Компания Валар Атомикс объявила об успешном запуске своего микрореактора под названием Вард 250 и достижении в нем стабильной цепной ядерной реакции. Эти испытания, проведенные в энергетической лаборатории Сан-Рафаэль в штате Юта, считаются одним из важнейших шагов на пути к коммерциализации малых атомных реакторов нового поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Поразительной особенностью этого проекта является скорость его реализации. По словам основателя и генерального директора Валар Атомикс Исайи Тейлора, всего девять месяцев назад на месте данного комплекса был пустой участок. За короткое время компании удалось не только построить объект, но и привести сложное технологическое устройство в рабочее состояние. Этот результат оценивается как беспрецедентный темп для атомной промышленности.

Технологии нового поколения и государственная поддержка

Проект Вард 250 был реализован в рамках пилотной программы Министерства энергетики США, став первым проектом, которому разрешили пройти столь высокоуровневые испытания за пределами национальных лабораторий. По данным иксбт.ком, данный микрореактор является не просто лабораторным экспериментом, а полноценным энергетическим устройством, предназначенным для производства электроэнергии в промышленном масштабе в будущем.

Проект был разработан в соответствии с президентским указом, подписанным в мае 2025 года. Документ ставил задачу запустить как минимум три демонстрационных реактора нового поколения до июля 2026 года. Валар Атомикс стала второй компанией, выполнившей это требование. До этого аналогичный результат зафиксировала компания Антарес Нуклеар со своим реактором Марк-0.

Обход бюрократии и планы на будущее

Правительство США внедрило специальный механизм лицензирования для ускорения таких инновационных проектов. Этот механизм позволяет проводить испытания экспериментальных реакторов в упрощенном порядке, в то время как параллельно продолжаются стандартные процессы заключения коммерческих соглашений. Такой подход в несколько раз сократил время перехода от чертежей к практическим испытаниям.

На фоне успешных испытаний Министерство энергетики США объявило о новой инициативе под названием Нуклеар Энергй Лаунч Пад. Ее основные цели включают следующее:

Устранение бюрократических барьеров в области атомных технологий;

Ускорение вывода перспективных проектов на стадию испытаний;

Привлечение инвестиций частного сектора в ядерную энергетику;

Расширение сети малых модульных реакторов.

Этот опыт очень важен для таких стран, как Узбекистан, стремящихся развивать атомную энергетику. Малые модульные реакторы строятся быстрее, считаются более безопасными и служат удобным решением для энергоснабжения отдаленных территорий. Успех Валар Атомикс свидетельствует о том, что в ближайшем будущем компактные и мобильные ядерные станции станут неотъемлемой частью энергетического рынка.