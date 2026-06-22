В Бразилии построят один из крупнейших в мире заводов по производству биотоплива

·25·Технологии
В Бразилии построят один из крупнейших в мире заводов по производству биотоплива

Корпорация Хонейвелл из США достигла соглашения с компанией Акелен Реневаблес о строительстве огромного комплекса по производству биотоплива в бразильском штате Баия. Этот проект направлен на сокращение углеродных выбросов в авиационном секторе и, как ожидается, станет одной из крупнейших в мире площадок по производству экологически чистого авиационного топлива (САФ) и возобновляемого дизельного топлива. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По прогнозам отраслевых аналитиков, в ближайшие десять лет мировой спрос на топливо САФ может достичь 500 тысяч баррелей в сутки. Согласно данным Хонейвелл, приведенным на сайте иксбт.ком, внедрение готовых технологических решений позволит ускорить ввод новых мощностей, а также обеспечить строгий контроль над затратами и сроками строительства.

Модульный подход и инновационные технологии

Особенностью проекта является его модульная структура. Технологические блоки собираются и тестируются не непосредственно на строительной площадке, а в заводских условиях, после чего доставляются в Баию в виде готовых модулей. Такая схема способствует значительному сокращению сроков строительства и снижению капитальных затрат. Это имеет стратегическое значение для Бразилии, поддерживая амбиции страны стать мировым лидером в области возобновляемой энергетики.

В качестве основы нового завода была выбрана технология Экофининг, совместно разработанная Хонейвелл УОП и итальянской компанией Эни СпА. Этот процесс позволяет перерабатывать отработанные масла, растительные жиры и другие биологические отходы в высококачественное низкоуглеродное топливо. Также планируется использование масла макайубы, выращиваемой на непригодных для сельского хозяйства землях, чтобы избежать конкуренции с продовольственными культурами.

Экологическая эффективность и цифровое управление

По оценкам разработчиков, использование топлива САФ в смеси с традиционным авиационным керосином помогает сократить выбросы парниковых газов до 80%. Это может стать решающим шагом для авиационной промышленности в борьбе с глобальным изменением климата. Хонейвелл поставит для проекта не только технологическое оборудование, но и насосно-компрессорные установки, а также системы промышленной безопасности.

Вся цифровая инфраструктура комплекса будет построена на платформе Эксперион ПКС. Эта система объединяет средства управления производством, безопасность и инструменты прогнозной аналитики. Как отметил Кен Вест, руководитель Хонейвелл Прокесс Солутионс, синергия автоматизации и модульных решений является ключевым фактором снижения стоимости «зеленого» топлива, без чего его массовое внедрение в мировой авиации было бы затруднительно.

HoneywellБиотопливоЭкологияБразилияТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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