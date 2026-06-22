Физики измерили самую сильную силу во Вселенной с рекордной точностью
В мире физики произошло эпохальное событие: ученые впервые смогли напрямую измерить константу &алфа;с (альфа-с), определяющую силу сильного ядерного взаимодействия между кварками и глюонами. Исследование, опубликованное в журнале Натуре, коренным образом меняет наши представления об одной из основных сил, удерживающих Вселенную, и предоставляет результат в несколько раз точнее всех предыдущих расчетов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.
Сильное взаимодействие — это сила, которая «склеивает» кварки внутри протонов и нейтронов. Несмотря на то, что она является самой мощной из четырех фундаментальных сил природы, ее изучение всегда было сложной задачей для ученых. Параметр &алфа;с является основой теории квантовой хромодинамики (ККД). Его особенность в том, что при высоких энергиях эта сила ослабевает, а при низких — становится настолько мощной, что наблюдать кварки в свободном состоянии становится невозможно.
Отказ от моделей и новый методПо данным иксбт.ком, до этого момента эксперименты, проводившиеся с помощью детекторов ATLAS и КМС в таких крупных лабораториях, как КЭРН, опирались на определенные теоретические модели. Это повышало вероятность ошибок в измерениях. В новом же исследовании ученые впервые отказались от моделей, объединив экспериментальные данные низких энергий с решеточной квантовой хромодинамикой (латтике ККД).
В этом методе время и пространство представляются в виде специальной сетки (решетки), а уравнения ККД решаются напрямую на основе фундаментальных принципов. Профессор Тринити-колледжа Стефан Синт (Стефан Синт) отметил, что именно такой подход позволил обойти сложности, связанные с «заточением» кварков (конфайнментом), и получить точные цифры без дополнительных предположений.
Полученные результаты показывают, что уровень погрешности новой константы в два раза меньше общей погрешности всех предыдущих измерений. Самое главное, что имеющиеся небольшие ошибки носят исключительно статистический характер и связаны с методом Монте-Карло. Это обеспечивает прозрачность и научную строгость результата.
Значение для Большого адронного коллайдераЭто открытие имеет огромное практическое значение для экспериментов на Большом адронном коллайдере (ЛХК). Теперь физики смогут значительно сократить теоретические неопределенности при анализе протон-протонных столкновений. Это повышает чувствительность при поиске явлений новой физики за пределами Стандартной модели — например, темной материи или неизвестных частиц.
Резюмируя, измерение константы &алфа;с с такой высокой точностью открывает новую эру в понимании законов микромира Вселенной. Это огромный шаг не только для теоретической физики, но и для всех областей науки, изучающих возникновение Вселенной и ее фундаментальное устройство. Теперь ученые смогут более точно предсказывать поведение сил, управляющих космосом.
…