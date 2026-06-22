Революция ОЛЭД-экранов: ученые нашли способ довести чистоту цветов до лазерного уровня

·28·Технологии
Революция ОЛЭД-экранов: ученые нашли способ довести чистоту цветов до лазерного уровня

В мире современных дисплейных технологий ожидается настоящий прорыв. Ученые из Киотского университета успешно создали новый тип органической молекулы, которая максимально повышает чистоту цветов для ОЛЭД-панелей. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Скиенке, это открытие выведет качество изображения на экранах смартфонов и телевизоров на совершенно новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Используемые сегодня ЛЭД и OLED диоды по своей природе основаны на широкополосном излучении. Это означает, что каждый цвет, создаваемый экраном, состоит не из одной четкой длины волны, а из спектра нескольких волн. Из-за этого даже в самых дорогих флагманских устройствах насыщенность цветов не является идеальной. Основная цель ученых заключалась в том, чтобы сузить этот спектр и сделать цвет таким же точным, как лазерный луч.

Новая молекулярная структура и открытие м-КзБ10-Мес

Группа исследователей под руководством Такуджи Хатакеямы работала над эмиттерами с «множественным резонансом» (мултипле ресонанке). Путем пространственного расширения молекулярной структуры им удалось уменьшить рассеивание энергии излучения. В результате была создана сложная «лестничная» структура под названием м-КзБ10-Мес. Эта структура представляет собой своего рода наноуглеродный каркас, внутри которого расположены атомы бора.

Синтез таких соединений считается крайне сложным процессом в науке. Однако, по данным иксбт.ком, команде удалось одновременно ввести 10 атомов бора в молекулу, используя метод «одноэтапного борилирования» (оне-шот борйлатион). Это считается огромным технологическим достижением, так как значительно упрощает процесс производства.

Чистота лазерного уровня и перспективы будущего

Испытания в лабораторных условиях показали, что спектр излучения, создаваемый новой молекулой, настолько узок, что по своей чистоте приближается к лазерным лучам. Кроме того, она обладает свойством термоактивируемой отложенной флуоресценции (ТАДФ). Это способствует повышению не только чистоты цвета ОЛЭД-устройств, но и их энергоэффективности.

Стоит отметить, что при интеграции новой технологии в реальные устройства все еще существуют определенные сложности. Было замечено, что при взаимодействии молекул в твердом состоянии спектр излучения немного расширяется. В настоящее время ученые работают над контролем этого межмолекулярного взаимодействия.

Это открытие в будущем может установить новые стандарты для дисплеев, производимых Apple, Samsung и другими технологическими гигантами. Если исследователям удастся полностью обеспечить стабильность молекул, в ближайшие годы мы станем свидетелями появления дисплеев, цвета которых будут ярче и естественнее, чем в реальной жизни.

OLEDТехнологииДисплейНаукаИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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