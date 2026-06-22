Мач Индустриес, основанная студентом МИТ, захватывает рынок военных технологий

Итан Торнтон, покинувший один из самых престижных вузов США — МИТ (Массачусетский технологический институт) в возрасте 19 лет, сегодня стремится совершить революцию в оборонной промышленности. Основанный им стартап Мач Индустриес за короткое время привлек внимание инвесторов, собрав в текущем месяце 300 миллионов долларов в рамках раунда инвестиций серии К. В настоящее время общая стоимость компании оценивается в 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Деятельность Торнтона началась с создания водородных систем в обычном гараже. Несмотря на то, что первые попытки оказались неудачными, он сменил направление и сосредоточился на дронах и беспилотных системах. По данным TechCrunch, Мач Индустриес в настоящее время работает над шестью крупными оружейными программами одновременно. Это коренным образом отличается от стратегии традиционных стартапов, которые предпочитают фокусироваться на одном продукте.

Креативный подход и стратегическое преимущество

По мнению Итана Торнтона, США не могут конкурировать с Китаем по объемам производства, поэтому основной упор должен быть сделан на креативность и скорость вывода продукта на рынок. Приводя в пример конфликт между Украиной и Россией, он подчеркивает, что первым внедрить новую технологию важнее, чем численное превосходство. В данный момент Мач Индустриес работает над следующими проектами:

Ударный самолет вертикального взлета и посадки;

Дальнобойная противокорабельная ракета;

Две специализированные системы, действующие в стратосфере;

Недорогое зенитное устройство для уничтожения дронов;

40-футовый аппарат для морской логистики и нанесения ударов.

Последний проект компании — 40-футовый аппарат для военно-морского флота, способный перевозить груз весом 1000 фунтов (около 450 кг) на расстояние более 1000 миль. Это большой скачок для Мач Индустриес, так как до этого самый крупный аппарат, созданный компанией, имел длину всего 13 футов.

Торнтон отмечает, что основная проблема в оборонной промышленности заключается не только в сборке готовых платформ, но и в комплектующих и цепочках поставок. Поэтому Мач Индустриес наладила производство не только готовых дронов, но и реактивных двигателей и ракетных моторов. Покупка в мае компании-производителя ракетных двигателей Экскуадрум за 50 миллионов долларов также является частью этой стратегии.

На данный момент компания имеет 13 государственных контрактов, большинство из которых находятся на стадии испытаний. Торнтон планирует перевести три крупные программы на стадию массового производства до конца года. Это означает переход от производства сотен единиц продукции в месяц к выпуску сотен тысяч единиц оружия. Хотя конкуренты, такие как Шиелд AI или Сароник, достигли высокой капитализации, сосредоточившись на одном направлении, Мач Индустриес верит, что многогранный подход является залогом победы.