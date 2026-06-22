Мач Индустриес, основанная студентом МИТ, захватывает рынок военных технологий

·31·Технологии
Мач Индустриес, основанная студентом МИТ, захватывает рынок военных технологий

Итан Торнтон, покинувший один из самых престижных вузов США — МИТ (Массачусетский технологический институт) в возрасте 19 лет, сегодня стремится совершить революцию в оборонной промышленности. Основанный им стартап Мач Индустриес за короткое время привлек внимание инвесторов, собрав в текущем месяце 300 миллионов долларов в рамках раунда инвестиций серии К. В настоящее время общая стоимость компании оценивается в 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Деятельность Торнтона началась с создания водородных систем в обычном гараже. Несмотря на то, что первые попытки оказались неудачными, он сменил направление и сосредоточился на дронах и беспилотных системах. По данным TechCrunch, Мач Индустриес в настоящее время работает над шестью крупными оружейными программами одновременно. Это коренным образом отличается от стратегии традиционных стартапов, которые предпочитают фокусироваться на одном продукте.

Креативный подход и стратегическое преимущество

По мнению Итана Торнтона, США не могут конкурировать с Китаем по объемам производства, поэтому основной упор должен быть сделан на креативность и скорость вывода продукта на рынок. Приводя в пример конфликт между Украиной и Россией, он подчеркивает, что первым внедрить новую технологию важнее, чем численное превосходство. В данный момент Мач Индустриес работает над следующими проектами:

  • Ударный самолет вертикального взлета и посадки;
  • Дальнобойная противокорабельная ракета;
  • Две специализированные системы, действующие в стратосфере;
  • Недорогое зенитное устройство для уничтожения дронов;
  • 40-футовый аппарат для морской логистики и нанесения ударов.
Последний проект компании — 40-футовый аппарат для военно-морского флота, способный перевозить груз весом 1000 фунтов (около 450 кг) на расстояние более 1000 миль. Это большой скачок для Мач Индустриес, так как до этого самый крупный аппарат, созданный компанией, имел длину всего 13 футов.

Торнтон отмечает, что основная проблема в оборонной промышленности заключается не только в сборке готовых платформ, но и в комплектующих и цепочках поставок. Поэтому Мач Индустриес наладила производство не только готовых дронов, но и реактивных двигателей и ракетных моторов. Покупка в мае компании-производителя ракетных двигателей Экскуадрум за 50 миллионов долларов также является частью этой стратегии.

На данный момент компания имеет 13 государственных контрактов, большинство из которых находятся на стадии испытаний. Торнтон планирует перевести три крупные программы на стадию массового производства до конца года. Это означает переход от производства сотен единиц продукции в месяц к выпуску сотен тысяч единиц оружия. Хотя конкуренты, такие как Шиелд AI или Сароник, достигли высокой капитализации, сосредоточившись на одном направлении, Мач Индустриес верит, что многогранный подход является залогом победы.

Mach IndustriesТехнологииСШАОборонная ПромышленностьСтартап
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Tesla переманивает инженеров TSMC высокими зарплатами для своего завода TerafabTesla переманивает инженеров TSMC высокими зарплатами для своего завода TerafabСегодня, 11:51Starlink обеспечил интернетом школы Перу: к сети подключились 30 тысяч учениковStarlink обеспечил интернетом школы Перу: к сети подключились 30 тысяч учениковСегодня, 11:26Китайские ученые создали долговечную твердотельную батарею для электромобилейКитайские ученые создали долговечную твердотельную батарею для электромобилейСегодня, 11:00Телескоп Нанкй Граке Роман, раскрывающий тайны космоса, доставлен на космодромТелескоп Нанкй Граке Роман, раскрывающий тайны космоса, доставлен на космодромСегодня, 10:22Германия сделала важный шаг к «искусственному Солнцу»: открыт новый исследовательский центрГермания сделала важный шаг к «искусственному Солнцу»: открыт новый исследовательский центрСегодня, 09:21Китайские ученые создали цифровой двойник оптических компьютеровКитайские ученые создали цифровой двойник оптических компьютеровСегодня, 08:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу