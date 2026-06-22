Серьезная проблема видеокарт Сапфире RX 9070 КсТ: плавятся кабели питания

На рынке современных видеокарт разгораются новые споры, связанные с техническими неисправностями. В частности, владельцы модели Сапфире RX 9070 КсТ Нитро+ начали жаловаться на случаи плавления кабелей питания. Подобные инциденты привлекают внимание специалистов, так как они угрожают не только выходу устройства из строя, но и безопасности всей компьютерной системы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщение сообщает.

Один из чешских пользователей столкнулся с такой же проблемой в своей системе, состоящей из процессора Ryzen 7 9800Кс3Д и видеокарты Сапфире RX 9070 КсТ Нитро+. По его словам, во время игры в Баттлефиелд 6 компьютер неожиданно завис. При проверке системы выяснилось, что кабель питания стандарта 12В-2кс6 расплавился и обгорел в месте подключения.

Неожиданный отказ в гарантийном обслуживании

Самым спорным моментом в данной ситуации стало то, что пользователь получил неожиданный ответ, когда сдал видеокарту на гарантийный ремонт. Технические специалисты после 48 часов тестирования устройства заявили, что сама видеокарта исправна, а поврежден только кабель-адаптер. В результате компания отказалась заменять устройство и вернула его владельцу.

Пострадавший отметил, что сотрудники сервисного центра даже не проверили обгоревший оригинальный кабель из комплекта и не сочли нужным заменить его на новый. Стоит подчеркнуть, что этот кабель не принадлежит стороннему производителю, а является оригинальным адаптером с 3кс8пин на 12В-2кс6, вложенным Сапфире в коробку с видеокартой.

По данным иксбт.ком, в текущем году официально зафиксировано как минимум девять подобных случаев, связанных с моделью Сапфире RX 9070 КсТ Нитро+. Однако специалисты опасаются, что реальные цифры могут быть значительно выше. Пользователь утверждает, что все защелки кабеля были на месте и он был вставлен до упора, что указывает на конструктивный дефект, а не на ошибку пользователя.

Техническая безопасность и последствия

Видеокарта Сапфире RX 9070 КсТ Нитро+ потребляет примерно 280 В энергии. В системе пользователя установлен блок питания КсПГ Коре Реактор ИИ ВЭ на 750 Вт, которого достаточно для такой нагрузки. Несмотря на это, высокая температура в области коннектора привела к плавлению пластика. Подобные случаи должны стать предупреждением и для сборщиков высокопроизводительных ПК на рынке Узбекистана.

На данный момент компания Сапфире не сделала официального заявления по поводу этой массовой проблемы. Эксперты рекомендуют пользователям мощных видеокарт следующее:

Регулярно проверять, плотно ли и до конца вставлены коннекторы кабелей питания;

Следить за тем, чтобы в месте подключения кабеля не было сильных перегибов;

При обнаружении необычного запаха или сильного перегрева системы немедленно отключить питание.