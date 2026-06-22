Серьезная проблема видеокарт Сапфире RX 9070 КсТ: плавятся кабели питания

·23·Технологии
Серьезная проблема видеокарт Сапфире RX 9070 КсТ: плавятся кабели питания

На рынке современных видеокарт разгораются новые споры, связанные с техническими неисправностями. В частности, владельцы модели Сапфире RX 9070 КсТ Нитро+ начали жаловаться на случаи плавления кабелей питания. Подобные инциденты привлекают внимание специалистов, так как они угрожают не только выходу устройства из строя, но и безопасности всей компьютерной системы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщение сообщает.

Один из чешских пользователей столкнулся с такой же проблемой в своей системе, состоящей из процессора Ryzen 7 9800Кс3Д и видеокарты Сапфире RX 9070 КсТ Нитро+. По его словам, во время игры в Баттлефиелд 6 компьютер неожиданно завис. При проверке системы выяснилось, что кабель питания стандарта 12В-2кс6 расплавился и обгорел в месте подключения.

Неожиданный отказ в гарантийном обслуживании

Самым спорным моментом в данной ситуации стало то, что пользователь получил неожиданный ответ, когда сдал видеокарту на гарантийный ремонт. Технические специалисты после 48 часов тестирования устройства заявили, что сама видеокарта исправна, а поврежден только кабель-адаптер. В результате компания отказалась заменять устройство и вернула его владельцу.

Пострадавший отметил, что сотрудники сервисного центра даже не проверили обгоревший оригинальный кабель из комплекта и не сочли нужным заменить его на новый. Стоит подчеркнуть, что этот кабель не принадлежит стороннему производителю, а является оригинальным адаптером с 3кс8пин на 12В-2кс6, вложенным Сапфире в коробку с видеокартой.

По данным иксбт.ком, в текущем году официально зафиксировано как минимум девять подобных случаев, связанных с моделью Сапфире RX 9070 КсТ Нитро+. Однако специалисты опасаются, что реальные цифры могут быть значительно выше. Пользователь утверждает, что все защелки кабеля были на месте и он был вставлен до упора, что указывает на конструктивный дефект, а не на ошибку пользователя.

Техническая безопасность и последствия

Видеокарта Сапфире RX 9070 КсТ Нитро+ потребляет примерно 280 В энергии. В системе пользователя установлен блок питания КсПГ Коре Реактор ИИ ВЭ на 750 Вт, которого достаточно для такой нагрузки. Несмотря на это, высокая температура в области коннектора привела к плавлению пластика. Подобные случаи должны стать предупреждением и для сборщиков высокопроизводительных ПК на рынке Узбекистана.

На данный момент компания Сапфире не сделала официального заявления по поводу этой массовой проблемы. Эксперты рекомендуют пользователям мощных видеокарт следующее:

  • Регулярно проверять, плотно ли и до конца вставлены коннекторы кабелей питания;
  • Следить за тем, чтобы в месте подключения кабеля не было сильных перегибов;
  • При обнаружении необычного запаха или сильного перегрева системы немедленно отключить питание.
Данный инцидент вновь поднял вопрос о защите прав потребителей в отношениях между производителями видеокарт и сервисными центрами. Если неисправность возникла из-за аксессуара из заводского комплекта, потребитель имеет право на полную компенсацию.

SapphireВидеокартаТехнологииНеисправностьRX 9070 XT
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Wildberries запустил новый сервис: теперь можно заказать установку техникиWildberries запустил новый сервис: теперь можно заказать установку техникиСегодня, 13:25Сотрудничество Samsung и OpenAI: более 120 тысяч сотрудников переходят на ChatGPT ЭнтерприсеСотрудничество Samsung и OpenAI: более 120 тысяч сотрудников переходят на ChatGPT ЭнтерприсеСегодня, 12:26Tesla переманивает инженеров TSMC высокими зарплатами для своего завода TerafabTesla переманивает инженеров TSMC высокими зарплатами для своего завода TerafabСегодня, 11:51Starlink обеспечил интернетом школы Перу: к сети подключились 30 тысяч учениковStarlink обеспечил интернетом школы Перу: к сети подключились 30 тысяч учениковСегодня, 11:26Китайские ученые создали долговечную твердотельную батарею для электромобилейКитайские ученые создали долговечную твердотельную батарею для электромобилейСегодня, 11:00Мач Индустриес, основанная студентом МИТ, захватывает рынок военных технологийМач Индустриес, основанная студентом МИТ, захватывает рынок военных технологийСегодня, 10:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу