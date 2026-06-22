Чипы памяти DDR2 снова подорожали спустя 20 лет: цены подскочили на 60 процентов

Спрос на стандарт оперативной памяти DDR2, который в мире компьютерных технологий давно считается устаревшим, неожиданно резко возрос. Несмотря на то, что эта технология появилась на рынке более 20 лет назад, ее стоимость во втором квартале текущего года выросла на 55–60 процентов. Эта ситуация напрямую связана с глобальными изменениями на мировом рынке полупроводников. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в своем материале.

По данным аналитической компании TrendForce, рост цен не прекращается. Эксперты прогнозируют, что в третьем квартале цены на DDR2 вырастут еще на 35–40 процентов. Основной причиной такой ситуации называют стратегию крупных производителей. В частности, такие гиганты индустрии, как Samsung, SK hynix и Micron, перепрофилируют свои заводы под производство HBM и серверных чипов памяти, необходимых для систем искусственного интеллекта AI.

Потребность в промышленном и специализированном оборудовании

Промышленная автоматизация и системы управления;

Сетевое оборудование (роутеры и модемы);

Автомобильная электроника;

Встраиваемые (embedded) системы и специализированные контроллеры.

Хотя современные персональные компьютеры и ноутбуки уже перешли на стандарты DDR4 и DDR5, DDR2 все еще остается жизненно важной во многих областях. Чипы памяти этого типа широко применяются в следующих направлениях:

Перевод этих устройств на новые стандарты памяти является очень сложным и дорогостоящим процессом. Это требует не только изменения конструкции, но и повторной сертификации. Поэтому производители продолжают закупать проверенные временем чипы DDR2, несмотря на их устаревание.

Дефицит предложения на рынке

В настоящее время основными поставщиками чипов DDR2 остаются компании Winbond и ESMT. Однако их подходы различаются: Winbond постепенно сокращает производство DDR2, переходя на более современные стандарты LPDDR4 и DDR4. ESMT, напротив, расширяет производство, стремясь занять освободившуюся нишу.

Тем не менее, новые производственные мощности не успевают за спросом. Сокращение предложения на рынке при стабильном спросе приводит к росту цен в геометрической прогрессии. Эта ситуация также означает рост стоимости запчастей для специалистов, обслуживающих специализированное оборудование и промышленные устройства на рынке Узбекистана.

По мнению аналитиков, подобный ажиотаж вокруг DDR2 может продлиться еще несколько кварталов. Пока глобальный интерес к технологиям искусственного интеллекта AI не угаснет, крупные заводы не вернутся к производству устаревших типов памяти, что еще больше усугубит дефицит.