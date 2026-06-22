SpaceX и Рефлектион AI подписали крупное соглашение на 6,3 миллиарда долларов

·41·Технологии
SpaceX и Рефлектион AI подписали крупное соглашение на 6,3 миллиарда долларов

Компания SpaceX под руководством Илона Маска продолжает укреплять свои позиции в области искусственного интеллекта. По сообщению издания TechCrunch, стартап Рефлектион AI, занимающийся технологиями AI с открытым исходным кодом, подписал крупный контракт с SpaceX на использование вычислительных мощностей. В рамках этого соглашения стартап получит доступ к дата-центру, оснащенному новейшими чипами NVIDIA. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Согласно условиям контракта, Рефлектион AI будет выплачивать по 150 миллионов долларов ежемесячно с 1 июля 2026 года по 2029 год. Общая стоимость сделки составляет 6,3 миллиарда долларов. В обмен на эти средства стартап получит право использовать чипы NVIDIA GB300 AI и другое вспомогательное оборудование в дата-центре Колоссус 2, расположенном недалеко от города Мемфис, штат Теннесси.

Стоит отметить, что SpaceX ранее заключала аналогичные сделки с такими технологическими гигантами, как Anthropic и Google. Например, Anthropic обязалась выплачивать 1,25 миллиарда долларов в месяц, а Google — 920 миллионов долларов. Хотя объем контракта с Рефлектион AI относительно меньше, он оценивается как одна из крупнейших инфраструктурных инвестиций в развитие АИ-систем с открытым исходным кодом (опен-сурке).

Начинается эра открытых моделей

Компания Рефлектион AI была основана в 2024 году бывшими исследователями подразделения Google DeepMind. Стартап стремится создать альтернативу закрытым лабораториям, таким как OpenAI и Anthropic, используя стратегию «опен-веигхт». Открытые модели позволяют пользователям свободно просматривать и анализировать обученные параметры, что повышает прозрачность.

На фоне ограничений, введенных правительством США в отношении закрытых моделей Anthropic, таких как Fable и Mythos, интерес к открытым системам вроде Рефлектион AI значительно вырос. По словам представителей компании, партнерство с SpaceX предоставляет им необходимый «плацдарм» для создания самых передовых открытых моделей в мире в широком масштабе.

Дата-центр Колоссус изначально строился для компании Илона Маска xAI. Однако SpaceX выбрала стратегию получения дохода путем сдачи в аренду дорогостоящих АИ-чипов ведущим мировым лабораториям вместо использования их только для внутренних проектов. Это важный сигнал и для развивающихся рынков, таких как Узбекистан: в глобальной технологической гонке вычислительные мощности становятся основной валютой.

Согласно условиям контракта, обе стороны имеют право расторгнуть соглашение с уведомлением за 90 дней после истечения первоначального трехмесячного срока. Это свидетельствует о гибком подходе Илона Маска к изменчивой ситуации на рынке искусственного интеллекта.

SpaceXReflection AINVIDIAИскусственный ИнтеллектИлон Маск
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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