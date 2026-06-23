Xiaomi представила новый холодильник Mijia Pro 508Л на базе HyperOS

·30·Технологии
Xiaomi представила новый холодильник Mijia Pro 508Л на базе HyperOS

Китайский технологический гигант Xiaomi продолжает укреплять свои позиции на рынке бытовой техники. Компания продемонстрировала новое поколение умного холодильника — модель Mijia Рефригератор Pro 508Л. Это устройство выделяется не только большим объемом, но и интеграцией в современную экосистему HyperOS, а также передовыми технологиями очистки воздуха. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Mijia Рефригератор Pro 508Л выпускается в двух вариантах исполнения — традиционном с «французскими дверями» и четырехдверном (кросс-дур) конфигурации. По данным иксбт.ком, общий полезный объем новой модели составляет 508 литров. Из них 297 литров отведено под основную холодильную камеру, 176 литров — под морозильную камеру и 35 литров — под специальную зону с возможностью отдельной настройки температуры.

Глобал Ион Пурификатион 4.0 и гигиена

Одним из основных технических преимуществ новой модели является система Глобал Ион Пурификатион 4.0. Инженеры Xiaomi отмечают, что эта технология способна полностью очистить воздух внутри холодильной камеры всего за три минуты. Процесс стерилизации занимает около двух минут. Это обеспечивает длительное сохранение свежести продуктов и предотвращает появление неприятных запахов.

В морозильном отделении применено антибактериальное защитное покрытие на основе ионов серебра. Что самое важное, устройство оснащено независимой системой охлаждения, чтобы запахи продуктов не смешивались. То есть холодильная и морозильная камеры имеют отдельные испарители, вентиляторы и воздушные каналы.

Умный дом и энергоэффективность

Холодильник поддерживает платформу Xiaomi HyperOS Коннект. Это позволяет пользователям управлять устройством через смартфон, дистанционно настраивать температуру и синхронизировать его с другими элементами умного дома. Устройство оснащено инверторным компрессором, уровень шума которого составляет всего 31 децибел — практически незаметный звук.

  • Энергопотребление: не более 0,81 kWh в сутки;
  • Внешнее покрытие: стальные панели, устойчивые к отпечаткам пальцев, загрязнениям и царапинам;
  • Габариты: 1925 × 792 × 597 мм.
Что касается стоимости, рекомендуемая цена четырехдверной модели составляет примерно 660 долларов, а варианта с французскими дверями — 695 долларов. В Китае ожидается, что цены будут еще ниже за счет государственных субсидий. Официальные продажи нового смарт-холодильника начнутся 1 июля этого года. Велика вероятность, что на рынок Узбекистана эта модель поступит до конца лета через официальных дистрибьюторов или параллельный импорт.

XiaomiMijiaHyperOSSmart HomeТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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