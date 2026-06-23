Илон Маск предсказал, что через 5 лет искусственный интеллект станет умнее всего человечества

·28·Технологии
Илон Маск предсказал, что через 5 лет искусственный интеллект станет умнее всего человечества

Один из самых богатых людей мира, основатель Tesla и xAI Илон Маск выступил с очередным громким заявлением о развитии искусственного интеллекта (ИИ). По мнению миллиардера, в ближайшие 4-5 лет уровень технологий достигнет такой точки, что он оставит позади не только отдельных личностей, но и совокупный интеллектуальный потенциал всего человечества. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Этот прогноз прозвучал в качестве ответа на идеи известного предпринимателя Питера Диамандиса о расширении человечества за пределы планеты Земля. Диамандис подчеркивал необходимость освоения космоса для преодоления ограниченности ресурсов и ускорения инноваций. Илон Маск же указывает на то, что в этом процессе роль искусственного разума резко возрастет по сравнению с человеческим фактором.

Гений человечества и технологический предел

По объяснению Маска, возможности человеческого гения до сих пор были ограничены численностью населения и уровнем использования ресурсов. Однако стремительный прогресс искусственного интеллекта может устранить эти барьеры. По его мнению, рост вычислительных мощностей и энергии — это не просто технический рост, а создание беспрецедентного помощника для человечества в совершении открытий и решении сложных проблем.

Ранее миллиардер заявлял, что его компания xAI может достичь уровня общего искусственного интеллекта (AGI) к 2026 году. AGI — это система, способная освоить любую интеллектуальную задачу, которую может выполнить человек. Если новый прогноз Маска сбудется, то к 2029 году ИИ превзойдет коллективный разум всего населения мира.

Безопасность и сценарий «Терминатора»

В то же время Илон Маск не перестает призывать технологических гигантов к осторожности. По его словам, потеря контроля над ИИ может привести к катастрофическим последствиям, в частности, к воплощению в реальность сценария из популярного фильма «Терминатор». Поэтому разработчики должны уделять первостепенное внимание вопросам безопасности.

Также предприниматель отмечает, что в будущем количество роботов превысит число людей, и они будут удовлетворять все потребности человечества. Маск назвал этот период «эрой невероятного изобилия» и призвал общество быть готовым к экономическим и социальным изменениям. По данным иксбт.ком, ожидается, что подобные трансформации полностью изменят рынок труда и повседневный образ жизни.

Узбекистанские специалисты также внимательно следят за глобальной технологической гонкой. Хотя прогнозы Маска часто кажутся оптимистичными или чрезмерно радикальными, сегодняшний успех ChatGPT и других нейросетей показывает, что этот процесс уже стал необратимым.

Elon MuskИскусственный ИнтеллектТехнологииxAIБудущее
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Россия расширяет космическую инфраструктуру: на Сахалине строится новый пункт измеренияРоссия расширяет космическую инфраструктуру: на Сахалине строится новый пункт измеренияСегодня, 14:21Цены на смартфоны и компьютеры могут вырасти: чипы памяти ЛПДДР5Кс резко подорожалиЦены на смартфоны и компьютеры могут вырасти: чипы памяти ЛПДДР5Кс резко подорожалиСегодня, 13:20Инструмент Grok Буилд Илона Маска перешел в автономный режим: теперь он пишет код без участия человекаИнструмент Grok Буилд Илона Маска перешел в автономный режим: теперь он пишет код без участия человекаСегодня, 12:51Для пользователей Samsung Galaxy S24 началось распространение One UI 8.5 на базе Android 16Для пользователей Samsung Galaxy S24 началось распространение One UI 8.5 на базе Android 16Сегодня, 12:22Realme представила новый смартфон с рекордным аккумулятором на 8000 mAhRealme представила новый смартфон с рекордным аккумулятором на 8000 mAhСегодня, 11:55SpaceX готовится к покорению космоса: завод Гигабай превзошел Мегабай по высотеSpaceX готовится к покорению космоса: завод Гигабай превзошел Мегабай по высотеСегодня, 11:27
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу