Илон Маск предсказал, что через 5 лет искусственный интеллект станет умнее всего человечества

Один из самых богатых людей мира, основатель Tesla и xAI Илон Маск выступил с очередным громким заявлением о развитии искусственного интеллекта (ИИ). По мнению миллиардера, в ближайшие 4-5 лет уровень технологий достигнет такой точки, что он оставит позади не только отдельных личностей, но и совокупный интеллектуальный потенциал всего человечества. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Этот прогноз прозвучал в качестве ответа на идеи известного предпринимателя Питера Диамандиса о расширении человечества за пределы планеты Земля. Диамандис подчеркивал необходимость освоения космоса для преодоления ограниченности ресурсов и ускорения инноваций. Илон Маск же указывает на то, что в этом процессе роль искусственного разума резко возрастет по сравнению с человеческим фактором.

Гений человечества и технологический предел

По объяснению Маска, возможности человеческого гения до сих пор были ограничены численностью населения и уровнем использования ресурсов. Однако стремительный прогресс искусственного интеллекта может устранить эти барьеры. По его мнению, рост вычислительных мощностей и энергии — это не просто технический рост, а создание беспрецедентного помощника для человечества в совершении открытий и решении сложных проблем.

Ранее миллиардер заявлял, что его компания xAI может достичь уровня общего искусственного интеллекта (AGI) к 2026 году. AGI — это система, способная освоить любую интеллектуальную задачу, которую может выполнить человек. Если новый прогноз Маска сбудется, то к 2029 году ИИ превзойдет коллективный разум всего населения мира.

Безопасность и сценарий «Терминатора»

В то же время Илон Маск не перестает призывать технологических гигантов к осторожности. По его словам, потеря контроля над ИИ может привести к катастрофическим последствиям, в частности, к воплощению в реальность сценария из популярного фильма «Терминатор». Поэтому разработчики должны уделять первостепенное внимание вопросам безопасности.

Также предприниматель отмечает, что в будущем количество роботов превысит число людей, и они будут удовлетворять все потребности человечества. Маск назвал этот период «эрой невероятного изобилия» и призвал общество быть готовым к экономическим и социальным изменениям. По данным иксбт.ком, ожидается, что подобные трансформации полностью изменят рынок труда и повседневный образ жизни.

Узбекистанские специалисты также внимательно следят за глобальной технологической гонкой. Хотя прогнозы Маска часто кажутся оптимистичными или чрезмерно радикальными, сегодняшний успех ChatGPT и других нейросетей показывает, что этот процесс уже стал необратимым.