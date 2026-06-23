Китай вышел в лидеры гонки суперкомпьютеров: ЛинеШине не имеет равных в мире

·28·Технологии
Китай вышел в лидеры гонки суперкомпьютеров: ЛинеШине не имеет равных в мире

В международном технологическом мире произошло событие, вызвавшее большой резонанс: новый китайский суперкомпьютер ЛинеШине занял первое место в престижном рейтинге Топ500, обойдя систему Эл Капитан из США. Это оценивается не только как рекорд вычислительной мощности, но и как демонстрация технологической независимости Китая, несмотря на западные санкции. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Система ЛинеШине, установленная в Национальном центре суперкомпьютерных вычислений в городе Шэньчжэнь, зафиксировала производительность 2,198 экзафлопс в тесте Линпак. С этим показателем он стал первым суперкомпьютером в истории человечества, преодолевшим порог в 2 экзафлопс в вычислениях ФП64. Важно отметить, что этот результат был достигнут без каких-либо графических ускорителей, только с помощью центральных процессоров.

Победа национальных технологий

Основой системы ЛинеШине являются процессоры ЛКс2, разработанные в Китае на базе архитектуры Армв9. Каждый процессор имеет 304 вычислительных ядра и работает на частоте 1,55 GHz. В общей сложности система включает около 13,8 миллиона ядер. По данным иксбт.ком, данный комплекс оснащен высокоскоростной внутренней сетью ЛингКи и памятью ХБМ с пропускной способностью 4 TB/с для каждого процессора.

Кроме того, каждый вычислительный узел дополнительно обеспечен 256 GB памяти ДДР5. Для поддержания такой огромной мощности система потребляет 42,2 МВ энергии. ЛинеШине занял лидирующие позиции не только в традиционном Топ500, но и в рейтинге ХПКГ, который считается более важным для научных и инженерных задач.

Искусственный интеллект и научный подход

Стоит отметить, что в задачах, связанных с искусственным интеллектом (AI), ЛинеШине немного уступает таким конкурентам из США, как Эл Капитан, Фронтиер и Aurora. В тесте ХПЛ-МксП китайская система показала результат 7,92 экзафлопс. Причина кроется в архитектуре системы — она опирается на классические процессорные вычисления, а не на специализированные АИ-ускорители, такие как AMD Instinct или Intel Понте Векчио.

Разработчики сосредоточили основное внимание на научном моделировании, сложных инженерных расчетах и фундаментальных исследованиях с высокой производительностью. Такой подход делает систему ЛинеШине совершенным инструментом для чисто научных целей.

Успех системы ЛинеШине доказал, что Китай способен независимо развивать свою технологическую базу в условиях экспортных ограничений, введенных США. По мнению экспертов, это достижение изменит баланс сил на глобальном рынке суперкомпьютеров и станет стимулом для создания еще более мощных и энергоэффективных систем в будущем.

КитайСуперкомпьютерLineShineТехнологииTop500
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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