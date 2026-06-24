Новый этап космической гонки: возвращение Pegasus XL и рекордная неделя SpaceX

Текущая неделя обещает стать крайне насыщенной для мировой космонавтики. Всего запланировано шесть орбитальных пусков, пять из которых приходятся на компанию SpaceX Илона Маска. Одним из самых громких событий станет возвращение ракеты Pegasus XL в космос впервые с 2021 года. Эти процессы демонстрируют растущее доминирование частных космических компаний на глобальном рынке. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

Серию еженедельных запусков открыла китайская ракета Chang Zheng 7A. Запущенная 23 июня с космодрома Вэньчан, эта ракета успешно вывела секретный спутник TJSW-26A на геопереходную орбиту. Ракета высотой более 60 метров способна доставить до 12 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Это стал очередной стратегически важный полет Китая в текущем году.

SpaceX: испытания Starfall и миссии Starlink

Компания SpaceX намерена осуществить пять миссий в неделю с помощью своих ракет Falcon 9. Самым важным из них стало испытание аппарата Starfall Demo. По данным ixbt.com, этот дискообразный аппарат предназначен для проверки технологии автономного возвращения грузов с орбиты на Землю. В будущем это должно стать жизненно важным решением для орбитальных лабораторий и космических производственных предприятий.

Кроме того, компания продолжает расширять глобальную интернет-сеть Starlink. С базы Ванденберг в Калифорнии планируется запуск 24 спутников Starlink v2 Mini. Для SpaceX это будет 76-й полет в 2026 году, а общее количество стартов компании достигнет 686. Такая интенсивность обеспечивает абсолютное лидерство в области космических технологий.

Возвращение Pegasus XL после четырехлетнего перерыва

Самым уникальным событием недели станет полет ракеты Pegasus XL под управлением Northrop Grumman. Эта ракета запускается в воздухе с помощью самолета Lockheed L-1011 TriStar Stargazer. Основная цель миссии — продление срока службы орбитальной обсерватории NASA Neil Gehrels Swift Observatory. Специальный аппарат, разработанный компанией Katalyst, захватит телескоп и поднимет его с постепенно снижающейся орбиты.

В конце недели SpaceX осуществит еще два крупных старта. Среди них — коммуникационный спутник SXM-11 массой семь тонн для компании SiriusXM. Аппарат оснащен огромным сетчатым рефлектором диаметром 10 метров, что позволит предоставлять пользователям высококачественное спутниковое радио. Эта серия запусков доведет общее количество орбитальных попыток, предпринятых в мире с начала года, до 154.