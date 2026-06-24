Новый этап космической гонки: возвращение Pegasus XL и рекордная неделя SpaceX

·1·Технологии
Новый этап космической гонки: возвращение Pegasus XL и рекордная неделя SpaceX

Текущая неделя обещает стать крайне насыщенной для мировой космонавтики. Всего запланировано шесть орбитальных пусков, пять из которых приходятся на компанию SpaceX Илона Маска. Одним из самых громких событий станет возвращение ракеты Pegasus XL в космос впервые с 2021 года. Эти процессы демонстрируют растущее доминирование частных космических компаний на глобальном рынке. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

Серию еженедельных запусков открыла китайская ракета Chang Zheng 7A. Запущенная 23 июня с космодрома Вэньчан, эта ракета успешно вывела секретный спутник TJSW-26A на геопереходную орбиту. Ракета высотой более 60 метров способна доставить до 12 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Это стал очередной стратегически важный полет Китая в текущем году.

SpaceX: испытания Starfall и миссии Starlink

Компания SpaceX намерена осуществить пять миссий в неделю с помощью своих ракет Falcon 9. Самым важным из них стало испытание аппарата Starfall Demo. По данным ixbt.com, этот дискообразный аппарат предназначен для проверки технологии автономного возвращения грузов с орбиты на Землю. В будущем это должно стать жизненно важным решением для орбитальных лабораторий и космических производственных предприятий.

Кроме того, компания продолжает расширять глобальную интернет-сеть Starlink. С базы Ванденберг в Калифорнии планируется запуск 24 спутников Starlink v2 Mini. Для SpaceX это будет 76-й полет в 2026 году, а общее количество стартов компании достигнет 686. Такая интенсивность обеспечивает абсолютное лидерство в области космических технологий.

Возвращение Pegasus XL после четырехлетнего перерыва

Самым уникальным событием недели станет полет ракеты Pegasus XL под управлением Northrop Grumman. Эта ракета запускается в воздухе с помощью самолета Lockheed L-1011 TriStar Stargazer. Основная цель миссии — продление срока службы орбитальной обсерватории NASA Neil Gehrels Swift Observatory. Специальный аппарат, разработанный компанией Katalyst, захватит телескоп и поднимет его с постепенно снижающейся орбиты.

В конце недели SpaceX осуществит еще два крупных старта. Среди них — коммуникационный спутник SXM-11 массой семь тонн для компании SiriusXM. Аппарат оснащен огромным сетчатым рефлектором диаметром 10 метров, что позволит предоставлять пользователям высококачественное спутниковое радио. Эта серия запусков доведет общее количество орбитальных попыток, предпринятых в мире с начала года, до 154.

SpaceXNASAFalcon 9Pegasus XLStarlink
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Правительство Индии установило жесткий контроль над платформой TelegramПравительство Индии установило жесткий контроль над платформой TelegramСегодня, 14:25Telegram снова заработал в Индии: приложение вернулось в Google PlayTelegram снова заработал в Индии: приложение вернулось в Google PlayСегодня, 13:56Новый рекорд Huawei: продажи серии Мате 80 превысили 7 миллионовНовый рекорд Huawei: продажи серии Мате 80 превысили 7 миллионовСегодня, 12:56Xiaomi представила свое первое НАС-хранилище: цены и возможностиXiaomi представила свое первое НАС-хранилище: цены и возможностиСегодня, 12:22Представлен Redmi К90 Ultra: аккумулятор 8500 mAh и система активного охлажденияПредставлен Redmi К90 Ultra: аккумулятор 8500 mAh и система активного охлажденияСегодня, 11:52Космический корабль Soyuz MS-29 прошел испытания: солнечные панели готовы к полетуКосмический корабль Soyuz MS-29 прошел испытания: солнечные панели готовы к полетуСегодня, 11:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео