Новый сервис для смартфонов Xiaomi: емкость старых аккумуляторов будет увеличена

Корпорация Xiaomi объявила о расширении неожиданной и полезной инициативы для своих пользователей. Компания запускает программу не просто замены старых аккумуляторов в ранее выпущенных смартфонах на новые, но и увеличения их емкости. Этот шаг позволит пользователям значительно улучшить время автономной работы имеющегося смартфона, не покупая новое устройство. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

По данным иксбт.ком, эта программа с четвертого квартала 2026 года начнет действовать и для последних флагманов бренда — моделей Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. Особенность данного сервиса заключается в том, что в сервисных центрах на устройство будут устанавливать современные аккумуляторы с более высокой энергоемкостью, чем стандартные батареи, установленные заводом.

Срок службы смартфонов продлится

В настоящее время этот сервис успешно тестируется на китайском рынке для смартфонов серии Xiaomi 13. Специалисты компании отмечают, что в большинстве случаев пользователи вынуждены переходить на новую модель не из-за снижения производительности смартфона или качества камеры, а именно из-за деградации аккумулятора (потери способности держать заряд).

Новая программа эффективно решает эту проблему. Хотя пока не раскрыто, какой емкости будут новые батареи для Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, очевидно, что эта технология замедлит процесс морального устаревания устройств. Это, в свою очередь, будет полезно и с экологической точки зрения, способствуя сокращению количества электронных отходов.

Кроме того, Xiaomi планирует продолжать проводить специальные сервисные акции каждый месяц. В рамках этих акций владельцы определенных моделей смогут обновить аккумулятор своего смартфона по льготным и сниженным ценам. Такой подход считается стратегическим шагом, направленным на повышение лояльности к бренду.

Перспективы на глобальном рынке

Пока эта программа действует только на территории Китая. Компания не предоставила официальной информации о том, когда сервис будет внедрен в других странах, включая рынки, где продукция Xiaomi очень популярна, такие как Узбекистан. Однако технологические эксперты ожидают, что если опыт окажется успешным, эта практика будет применена и в глобальном масштабе.

Запуск такого сервиса был бы очень актуален и для узбекистанских пользователей. Поскольку в нашей стране смартфоны бренда Xiaomi занимают лидирующие позиции благодаря соотношению цены и качества. Возможность заменить батарею на более мощную в официальном сервисе поможет сохранить стоимость устройств и на вторичном рынке (при продаже б/у смартфонов).

Подводя итог, Xiaomi этим шагом выступает против традиционного принципа индустрии смартфонов «покупай новое каждый год». Компания предоставляет своим клиентам возможность дольше и эффективнее использовать устройства, обеспечивая качественное техническое обслуживание.