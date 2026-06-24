Радикальное решение против зависимости от смартфона: как работает гаджет Брик

В современном мире зависимость от смартфонов стала глобальной проблемой. Многие тратят часы на просмотр бесконечных Рилс или видео в TikTok. Программные ограничения, представленные Apple и Google, часто оказываются неэффективными, так как их очень легко отключить одной кнопкой. Именно для решения этой проблемы был разработан маленький, но эффективный гаджет под названием Брик. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Брик — это магнитное устройство из серого пластика размером со спичечный коробок. Его основная задача — физически ограничить доступ к приложениям в смартфоне. По данным TechCrunch, гаджет работает на базе технологии NFC и заставляет пользователя контролировать свои привычки. В отличие от программного обеспечения, Брик укрепляет силу воли человека с помощью физического барьера.

Преимущество физического барьера

Принцип работы устройства прост: пользователь через специальное приложение составляет список программ, которые должны быть заблокированы. После активации ограничения для открытия этих приложений потребуется физически приложить (тапнуть) смартфон к гаджету Брик. Если гаджет находится в другой комнате или далеко, вы просто не сможете открыть Instagram или другие развлекательные приложения. Это заставляет пользователя встать с места и принять осознанное решение.

По словам одного из основателей проекта Зака Насговица, Брик был создан исходя из личной потребности. Осознав, что смартфоны негативно влияют на качество жизни, они пришли к выводу, что существующих программных решений недостаточно. Действительно, для обхода функции Скрин Тиме на iPhone достаточно нескольких секунд, однако связь с физическим устройством создает своеобразный «барьер».

Гигиена сна и продуктивность

Многие пользователи, особенно работающие в сфере интернета, страдают от привычки листать смартфон перед сном. С помощью Брик можно настроить режим «Сон». Например, с 22:30 все развлекательные приложения блокируются, и доступ остается только к необходимым средствам связи (сообщения, звонки) и аудиокнигам. Утром, чтобы разблокировать смартфон, человеку нужно встать с кровати и подойти к месту, где лежит гаджет, что спасает от бессмысленного «скроллинга».

По словам другого создателя Брик, Ти Джея Драйвера, программные ограничения легко обойти, но необходимость физического действия останавливает автоматическую привычку в мозгу человека. Этот процесс превращается в осознанный выбор: «Действительно ли мне сейчас нужно зайти в соцсеть или это просто привычное действие?».

Стоит отметить, что в гаджете предусмотрено решение и для экстренных ситуаций. Пользователям предоставляется определенное количество «экстренных разблокировок». Это выручает, например, когда в дороге становится необходимо воспользоваться жизненно важными приложениями, такими как Google Maps или Uber. Однако, поскольку эта возможность ограничена, пользователь старается использовать её экономно.

На данный момент гаджет оценивается примерно в 59 долларов США. Хотя для простого куска пластика это может показаться дорогим, время и душевное спокойствие, которые он обеспечивает, для многих пользователей гораздо ценнее. В условиях Узбекистана подобные технологические решения могут стать актуальными, особенно на фоне растущей зависимости молодежи от гаджетов.