Расходы на искусственный интеллект выходят из-под контроля: крупные компании вводят ограничения

В последние годы интерес и инвестиции в технологии искусственного интеллекта (AI) на глобальном технологическом рынке выросли до беспрецедентного уровня. Однако первоначальный восторг теперь сменяется строгими экономическими расчетами. Многие крупные корпорации, обеспокоенные стремительным сокращением бюджетов из-за необоснованного использования сотрудниками АИ-ресурсов, начали вводить специальные ограничения. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Согласно отчету, опубликованному изданием 404 Медиа, Аккентуре, одна из крупнейших консалтинговых компаний мира, устанавливает строгий контроль над использованием сотрудниками сервисов искусственного интеллекта. Руководство компании призывает сотрудников не тратить дорогостоящие АИ-токены на мелкие и незначительные задачи, такие как преобразование ПДФ-документов в простые слайды презентаций. Эта ситуация демонстрирует резкую смену политики компании, которая еще несколько месяцев назад угрожала сотрудникам отсутствием повышения в должности за неиспользование АИ-инструментов.

Кризис токенов и экономическая эффективность

Руководитель по АИ-стратегии Аккентуре Джустике Квак на внутреннем собрании признал, что расходы на искусственный интеллект начали оказывать серьезное влияние на общую финансовую структуру компании. По его словам, затраты растут неожиданно быстро, и теперь руководители уровня CFO (финансовый директор) и CIO (директор по информационным технологиям) открыто задаются вопросом, оправдывают ли себя потраченные средства.

Модели искусственного интеллекта, в частности ChatGPT или другие большие языковые модели, расходуют определенное количество «токенов» (единиц вычислительной мощности) на каждый запрос. Ранее компании даже внедряли внутренние системы рейтингов, чтобы стимулировать сотрудников осваивать эти технологии. Однако на практике использование АИ-инструментов для мелких задач, которые легко выполняются вручную, вместо решения сложных проблем, приводит к значительным финансовым потерям.

Спад на рынке и перспективы на будущее

Эта тенденция влияет не только на отдельные компании, но и на весь технологический рынок. В последние дни наблюдалось снижение цен на акции компаний, связанных с AI, особенно производителей чипов памяти. Аналитики называют это «AI селлофф» (распродажа AI), так как инвесторы теперь обращают внимание не просто на новую технологию, а на ее способность приносить конкретный доход.

На данном этапе индустрия искусственного интеллекта вышла из периода «нового и интересного» и достигла точки, когда она должна доказать свою экономическую ценность. В то время как корпоративный сектор Узбекистана постепенно внедряет АИ-инструменты, глобальный опыт показывает, что при использовании технологий на первый план должно выходить не количество, а качество и экономическая эффективность.

Подводя итог, компании больше не считают АИ-бюджеты безграничными. В будущем мы можем стать свидетелями еще более строгих правил использования АИ-инструментов и систем, разрешающих их применение только для задач с высокой ценностью.