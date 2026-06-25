Стали известны дизайн и технические характеристики Samsung Galaxy Ватч Ultra 2

Южнокорейский технологический гигант Samsung готовится представить свои следующие премиальные смарт-часы — модель Galaxy Watch Ultra 2. В сети появились высококачественные рендеры нового устройства. Эти утечки подтверждают не только внешний вид часов, но и ряд их технических характеристик. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По сообщению издания иксбт.ком, изображения нового устройства опубликовал известный инсайдер Эван Бласс (Эвлеакс). Примечательно, что Бласс ранее заявлял о прекращении своей инсайдерской деятельности, однако информация о новом флагмане Samsung вернула его в игру. Судя по рендерам, Galaxy Watch Ultra 2 сохранили свой характерный квадратный корпус со скругленными углами, но в дизайне заметны элементы, присущие серии Galaxy Watch Классик.

Изменения в дизайне и новые кнопки

Одним из самых значимых изменений в новой модели стало появление цифровой шкалы от 1 до 12 вокруг круглого АМОЛЭД-дисплея. Это может свидетельствовать о возвращении механизма вращающегося безеля, по которому скучали многие пользователи. Хотя эта информация пока официально не подтверждена, элементы дизайна указывают именно на это.

Также на правой стороне корпуса часов расположены три физические кнопки, одна из которых — ярко-оранжевая Куик Буттон. Эта кнопка позволяет пользователю быстро запускать различные функции. Судя по надписям на задней панели устройства, часы получат корпус размером 47 мм, сапфировое защитное стекло, модуль ЛТЭ, ГПС и систему водозащиты уровня 10 АТМ.

Техническая мощность и дата презентации

По предварительным данным, Galaxy Watch Ultra 2 будут работать на платформе нового поколения Qualcomm Snapdragon Веар Элите. Это значительно повысит энергоэффективность и скорость работы устройства. Также ожидается, что часы будут оснащены аккумулятором увеличенной емкостью 800 mAh, что обеспечит длительное время автономной работы.

Ожидается, что Samsung продемонстрирует свои новые продукты на мероприятии, которое пройдет 22 июля в Лондоне. На этом мероприятии вместе с Galaxy Watch Ultra 2 планируется представить следующие устройства:

смарт-часы серии Galaxy Watch 9;

складные смартфоны Galaxy Z Фолд 8 и Galaxy Z Фолд 8 Ultra;

смартфон Galaxy Z Флип 8.

Стоит отметить, что Эван Бласс считается надежным источником, который до этого момента публиковал точные данные о многих устройствах, таких как Sony Xperia 5 ИИ, Galaxy Note20 и Xiaomi 12, еще до официальных презентаций. Ожидается, что эти устройства появятся на рынке Узбекистана в короткие сроки после начала официальных продаж.