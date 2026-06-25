Google теряет ведущих специалистов в области искусственного интеллекта

·26·Технологии
Google теряет ведущих специалистов в области искусственного интеллекта

Технологический гигант Google теряет своих самых влиятельных ученых и исследователей в гонке искусственного интеллекта (AI) в пользу компаний-конкурентов. Согласно последним данным, специалисты, работавшие над самыми передовыми разработками компании, один за другим переходят в такие стартапы, как OpenAI и Anthropic. Эта ситуация может серьезно повлиять на будущий инновационный потенциал гиганта поиска. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

По сообщению издания Bloomberg, команду покинули ведущие исследователи Джонас Адлер и Александер Притзел, сыгравшие важную роль в создании модели Gemini от Google. Они решили продолжить свою деятельность в компании Anthropic, которая фокусируется на безопасности и развитии искусственного интеллекта. Ожидается, что этот обмен кадрами изменит баланс сил в отрасли.

Текучка кадров и нобелевские лауреаты

Одной из самых болезненных потерь для Google стал уход легендарного исследователя Ноам Шазир, который работал в компании с 2000 года. Интересно, что недавно Google приобрела стартап Character.AI, основанный Шазир, за 2,7 миллиарда долларов, чтобы вернуть его. Однако вскоре Шазир объявил о своем переходе в команду главного конкурента — OpenAI.

Еще одним неожиданным ударом стала отставка директора Google DeepMind Джохн Джумпер. Стоит отметить, что Джумпер в 2024 году был удостоен Нобелевской премии по химии за работу над системой AlphaFold, предсказывающей структуру белков. Он также сообщил, что продолжит свою карьеру в составе Anthropic. Уход специалистов такого уровня вызывает вопросы относительно внутренней атмосферы и стратегических направлений в Google.

Новый этап конкуренции

По мнению экспертов, такие компании, как OpenAI и Anthropic, в настоящее время готовятся к выходу на публичный рынок акций (IPO). Это служит мощным инструментом для привлечения самых талантливых инженеров и ученых. Стать акционером быстрорастущего стартапа может выглядеть финансово более привлекательным, чем работа в стабильном гиганте вроде Google.

Эти процессы значимы и для пользователей и местных разработчиков в Узбекистане. Конкуренция между Зеро, Gemini и ChatGPT напрямую влияет на качество инструментов искусственного интеллекта на узбекском языке. Переход сильных кадров к конкурентам может замедлить темпы развития продуктов Google и расширить возможности OpenAI и Anthropic.

На данный момент руководство Google воздерживается от официальных комментариев по поводу этих уходов. Однако очевидно, что война за таланты в мире технологий вышла на новый уровень. Компании придется разработать новые стратегии для сохранения своей интеллектуальной собственности и лучших умов.

GoogleИскусственный ИнтеллектOpenAIAnthropicGemini
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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