Бум искусственного интеллекта вывел компанию Micron в число мировых технологических гигантов

·3·Технологии
Бум искусственного интеллекта вывел компанию Micron в число мировых технологических гигантов

Беспрецедентный рост в области искусственного интеллекта (AI) не только привел к появлению новых стартапов, но и вызвал дефицит чипов памяти на глобальном рынке полупроводников. Прогнозируется, что нехватка этих критически важных компонентов для крупных AI-моделей, жаждущих вычислительной мощности, продлится до 2027 года. В такой ситуации крупнейший американский производитель чипов памяти, компания Micron, становится абсолютным победителем рынка. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

В настоящее время технологический мир переживает период, который называют «RAMageddon». Резкий рост спроса при ограниченном предложении привел к росту цен, что напрямую сказывается и на обычных потребителях. Например, генеральный директор Apple Тим Кук недавно предупредил, что повышение цен на продукцию компании неизбежно. Однако для Micron этот кризис превратился в возможность получить колоссальную прибыль.

Скачок финансовых показателей

Финансовые результаты Micron оказались даже лучше, чем ожидали аналитики. Если в начале 2024 года акции компании торговались в районе 83 долларов, то, по последним данным, их стоимость превысила 1048 долларов. Рыночная капитализация компании невероятно выросла, достигнув 1,2 триллиона долларов. Этот показатель поставил Micron в один ряд с самыми дорогими компаниями мира.

Согласно отчету по итогам третьего квартала, выручка компании выросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 41,45 миллиарда долларов. Самым поразительным является показатель чистой прибыли: если в прошлом году компания заработала 1,88 миллиарда долларов, то в текущем году эта цифра достигла 28,2 миллиарда долларов. Такие темпы роста еще больше укрепили доверие инвесторов, подняв стоимость акций еще на 13%.

Стратегическое партнерство и планы на будущее

Этот гигант, базирующийся в штате Айдахо, занимается не только производством, но и стратегическими инвестициями. На этой неделе Micron подписала крупный контракт с лабораторией искусственного интеллекта Anthropic на поставку чипов памяти и хранения данных. Кроме того, компания сообщила о своем участии в качестве инвестора в раунде финансирования серии H компании Anthropic.

Руководство компании с оптимизмом смотрит в будущее. Прогнозируемая выручка на четвертый квартал ожидается в диапазоне от 49 до 51 миллиарда долларов. Это означает, что потребность в инфраструктуре искусственного интеллекта не снизится, и производители чипов памяти останутся одними из главных драйверов глобальной экономики в ближайшие годы.

Для потребителей в Узбекистане эти новости также значимы, так как чипы Micron являются неотъемлемой частью смартфонов, ноутбуков и серверного оборудования, которые мы используем ежедневно. Рост цен на глобальном рынке может привести к небольшому подорожанию гаджетов в магазинах техники нашей страны в ближайшие месяцы.

MicronИскусственный ИнтеллектПолупроводникиТехнологииApple
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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