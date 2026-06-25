Elon Musk: Neuralink наладит прямой обмен мыслями между людьми к 2026 году

·35·Технологии
Elon Musk: Neuralink наладит прямой обмен мыслями между людьми к 2026 году

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, готовится продемонстрировать одну из самых революционных технологий в истории человечества — прямой обмен данными между людьми с помощью мозговых имплантов. Согласно последнему заявлению Маска, к 2026 году люди смогут общаться исключительно с помощью мыслей, без использования речи, текста или жестов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данная технология основана на принципе «мозг-компьютер» интерфейса, который предполагает преобразование сигналов человеческого сознания в цифровые данные и их передачу в мозг другого человека. Инженер по AI компании Tesla Юн-Та Цай называет этот процесс новым эволюционным этапом коммуникации. По его мнению, нынешний обмен информацией между людьми имеет очень низкую эффективность из-за языковых барьеров и медленной скорости передачи.

Будущее телепатии и цифровой связи

Специалисты объясняют, что при традиционном общении человек должен облечь свою мысль в слова (закодировать), а собеседник — услышать и обработать их (декодировать). Этот процесс требует много времени и энергии. Решение, предлагаемое Neuralink, позволяет обойти эти этапы и обмениваться мыслями напрямую в «латентном пространстве». На практике это реальное воплощение телепатии из научно-фантастических фильмов.

Согласно данным, Neuralink еще в прошлом году подал заявку на регистрацию торговых марок «Телепатй» (Телепатия) и «Телекинесис» (Телекинез) для своих мозговых имплантов. Хотя сейчас эти устройства в основном предназначены для того, чтобы помочь парализованным людям управлять компьютерами и смартфонами силой мысли, в будущем ожидается расширение их функциональности.

Для любителей технологий в Узбекистане эта новость также имеет большое значение. В то время как нейротехнологии и сфера AI в нашей стране только развиваются, подобные глобальные изменения в будущем могут полностью изменить формат образования, медицины и предоставления цифровых услуг. Особенно неоценимую роль эта технология сыграет в интеграции людей с ограниченными возможностями в общество.

Однако подобные технологии порождают не только технические, но и серьезные этические вопросы и проблемы безопасности. Неприкосновенность человеческих мыслей, защита персональных данных и риск внешнего вмешательства в работу мозга сейчас активно обсуждаются учеными и юристами. Несмотря на это, Илон Маск определил 2026 год как начало новой эры для человечества.

NeuralinkElon MuskТехнологииТелепатияБудущее
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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