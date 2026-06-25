Электромобиль Atom успешно прошел краш-тесты: серийное производство уже скоро

Электромобиль Atom, проект нового поколения российского электротранспорта, успешно прошел все необходимые сертификационные краш-тесты. По сообщению пресс-службы АО «Кама», завершение этих испытаний означает устранение одного из главных препятствий на пути к серийному производству и выводу модели на рынок. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Испытания прошли на полигоне российского государственного научного центра «НАМИ». Специалисты детально изучили не только уровень безопасности автомобиля, но и его ресурсные возможности, климатическую стойкость и антикоррозийные свойства. По данным Ixbt.com, для тестов были выбраны два серийных образца, каждый из которых проходил проверку по отдельному направлению.

Конструктивная сложность и решения по безопасности

Первый автомобиль прошел фронтальный краш-тест , симулирующий столкновение на скорости 56 км/ч с перекрытием 40% передней части. Второй образец подвергся боковому удару с помощью тележки массой 950 кг, движущейся со скоростью 50 км/ч. Стоит отметить, что электромобиль Atom не имеет центральной стойки, а его двери открываются в противоположные стороны. Это значительно усложняет вопрос устойчивости к боковым ударам с конструктивной точки зрения.

По словам инженеров, из-за отсутствия центральной стойки основная нагрузка распределена на панели пола, пороги, замки, крышу и сами двери. В ходе испытаний каркас кузова, изготовленный из четырех видов стали и алюминиевых сплавов, доказал свою прочность. При ударе все системы сработали в штатном режиме: подушки безопасности и ремни сработали в установленное время, а шторки безопасности полностью закрыли окна.

Технические возможности и рыночные перспективы

Одним из важнейших аспектов стало то, что даже после сильного удара высоковольтная система и аккумуляторная батарея электромобиля сохранили свою целостность. Это является решающим фактором для пожарной безопасности и сохранения жизни пассажиров. Электромобиль Atom может проехать до 500 километров на одном заряде и разгоняется до 100 км/ч за 8 секунд.

Новая модель будет собираться на мощностях завода «Москвич». На данный момент объявленные стартовые цены ожидаются от 3 миллионов рублей. В то время как спрос на электромобили на рынке Узбекистана растет, эта компактная и современная модель может обладать региональным экспортным потенциалом. В настоящее время компания проводит финальную настройку производственных линий.