Base Повер приступила к решению кризиса в крупнейшей энергосети США

·28·Технологии
Base Повер приступила к решению кризиса в крупнейшей энергосети США

Base Повер, один из перспективных стартапов в энергетическом секторе США, начала продажу своих масштабных систем домашних аккумуляторов в штате Иллинойс. Этот шаг не только расширяет масштабы компании, но и означает первый выход на территорию ПДжМ Интерконнектион — крупнейшего оператора электросетей страны. Данный регион в последнее время столкнулся с серьезным дефицитом энергии из-за резкого роста числа центров обработки данных (дата-кентер). Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

Территория под управлением оператора ПДжМ, включая Северную Вирджинию, является одной из самых плотных точек размещения дата-центров в мире. Из-за нехватки новых источников энергии и роста спроса оптовые цены на электроэнергию в регионе за последний год выросли почти в два раза. По данным издания Канарй Медиа, ситуация достигла того уровня, что АЭП, одна из крупнейших коммунальных компаний региона, угрожает покинуть рынок.

Виртуальные электростанции и инновационный подход

Base Повер была основана два года назад в Техасе, и ее основная идея заключается в создании виртуальной электростанции на базе домашних аккумуляторов. Емкость предлагаемых компанией аккумуляторов начинается от 25 кВ/ч, что больше, чем у многих конкурентов на рынке. Важным моментом является то, что Base Повер не просто продает аккумуляторы, но и требует от клиентов покупать электроэнергию именно у нее.

В штате Иллинойс тарифы, предлагаемые компанией, на 25% дешевле цен местного поставщика КомЭд. Это выгодно как для потребителей, так и для стабильности сети. Стартап заряжает аккумуляторы, когда электроэнергия дешева, и задействует резервную мощность, когда нагрузка на сеть растет и возникает дефицит энергии.

Обход бюрократических барьеров

Оператор ПДжМ в 2022 году приостановил рассмотрение заявок на подключение новых источников энергии к сети и возобновил этот процесс только в апреле текущего года. Однако Base Повер благодаря своей бизнес-модели удается обходить эти бюрократические очереди. По словам основателя и руководителя компании Зака Делла, поскольку аккумуляторы устанавливаются непосредственно в домохозяйствах, то есть в существующих точках подключения, нет необходимости ждать разрешения на новое межсетевое соединение.

Темпы развития компании привлекают внимание крупных инвесторов. В октябре в инвестиционном раунде под руководством Аддитион было привлечено 1 миллиард долларов, а ранее такие гиганты, как Andreessen Horowitz (а16з), Лигхтспид Вентуре Партнерс и Валор Экуитй Партнерс, вложили в стартап 200 миллионов долларов. На данный момент Base Повер обладает мощностью хранения энергии более 500 МВт-ч в самом Техасе и планирует масштабировать этот опыт по всей стране.

Этот проект может стать важной моделью не только для США, но и в глобальном масштабе для удовлетворения растущих потребностей дата-центров и борьбы с дефицитом энергии. Вклад частных домохозяйств в общую стабильность сети в будущем поможет снизить зависимость от традиционных электростанций.

Base PowerЭнергетикаТехнологииСШАСтартап
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Nodirbek Razzokov
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