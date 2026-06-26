Белый дом попросил OpenAI замедлить выпуск новой модели искусственного интеллекта

·36·Технологии
Белый дом попросил OpenAI замедлить выпуск новой модели искусственного интеллекта

Лидер в области искусственного интеллекта, компания OpenAI, столкнулась с неожиданным препятствием при подготовке к выпуску своей следующей модели ГПТ 5.6. Администрация президента США Дональда Трампа из соображений безопасности требует временно приостановить публичный релиз этой технологии и выпустить её под строгим контролем. Об этом сообщило издание Те Информатион, ссылаясь на свои источники. Об этом Techcrunch.ком сообщает в новости.

Глава компании Сэм Альтман на совещании, прошедшем на этой неделе, сообщил сотрудникам, что новая модель не будет распространяться открыто, как предыдущие версии. По его словам, ГПТ 5.6 изначально будет доступна только ограниченному кругу партнеров. Что наиболее важно, право доступа каждого пользователя к этой модели будет отдельно рассматриваться и утверждаться правительством.

Государственный контроль и меры кибербезопасности

Хотя администрация Трампа изначально продвигала политику невмешательства в сферу искусственного интеллекта, в последние месяцы было принято решение усилить федеральный надзор. Сообщается, что офис Национального директора по кибербезопасности, а также управление по политике в области науки и технологий работают в тесном сотрудничестве с OpenAI. Эти ведомства намерены протестировать возможности новой модели по организации кибератак.

Недавно подписанный президентом США указ требует от компаний, занимающихся искусственным интеллектом, добровольно предоставлять новые модели для государственных испытаний перед их публичным анонсом. OpenAI сейчас работает именно на основе этих требований. Если период ограниченного тестирования пройдет успешно, доступ для широкой общественности ожидается через несколько недель.

Опыт Anthropic и уровень риска

Ситуация, в которой оказалась OpenAI, напоминает действия её главного конкурента — компании Anthropic. Anthropic предоставила свою мощную модель под названием Claude Mythos только избранным партнерам в рамках проекта Проджект Глассвинг. Тогда компания привела аргумент, что технология «в неправильных руках может принести больше вреда, чем пользы».

По мнению экспертов, ГПТ 5.6 и подобные ей продвинутые модели могут стать мощным оружием в руках киберпреступников. Современные нейросети способны не только писать вредоносный код, но и находить уязвимости в сложных системах без участия человека и выводить их из строя. Это создает серьезную угрозу для крупных корпораций и государственной инфраструктуры.

Пока реальные возможности модели ГПТ 5.6 остаются в секрете, так как она еще не была изучена независимыми экспертами. Однако столь резкое вмешательство Белого дома может свидетельствовать о том, что возможности новой модели значительно выше предыдущих. Для пользователей из Узбекистана и местных ИТ-специалистов эти ограничения могут стать предвестником новых правил на глобальном рынке искусственного интеллекта.

OpenAIChatGPTИскусственный ИнтеллектСШАТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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