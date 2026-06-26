Starlink выходит на рынок мобильной связи: Илон Маск станет конкурентом крупным операторам

Компания Starlink под руководством Илона Маска планирует стать полноценным оператором мобильной связи на рынке США. Этот стратегический шаг позволит компании напрямую конкурировать с такими телекоммуникационными гигантами, как Веризон, АТ&Т и Т-Мобиле. По сообщению Финанкиал Тимес со ссылкой на инвесторов, Starlink переходит на новый этап в предоставлении услуг мобильной связи через спутники. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время Starlink уже сотрудничает с оператором Т-Мобиле над технологией «директ-то-келл». Этот проект был направлен на расширение покрытия мобильным интернетом в удаленных районах. Однако, согласно новым планам, компания, входящая в состав SpaceX, намерена запустить отдельный коммерческий продукт, который будет независимо предоставлять розничные услуги мобильной связи.

Инфраструктура и стратегические инвестиции

По имеющимся данным, SpaceX обсуждает возможности создания собственной наземной инфраструктуры мобильной связи на территории США. Это означает, что Starlink может иметь не только спутники в космосе, но и базовые станции на земле. Это создаст основу для дальнейшего улучшения качества связи и борьбы с традиционными операторами на равных.

С целью расширения технической базы компания совершила крупные приобретения. В частности, были выкуплены частотные спектры у компании ЭчоСтар примерно на 17 миллиардов и еще на 2,6 миллиарда долларов. Эти инвестиции значительно расширяют возможности прямой передачи сигнала со спутников на смартфоны.

Глобальный охват и значение для Узбекистана

На сегодняшний день Starlink обслуживает более 10 миллионов абонентов по всему миру. Ожидается, что выход компании на рынок мобильной связи произведет революцию во всей телекоммуникационной индустрии, так как спутниковая связь гарантирует стабильный сигнал даже в тех районах, где нет традиционных вышек.

В условиях Узбекистана расширение услуг Starlink также вызывает большой интерес. Подобные технологии могут сыграть решающую роль в улучшении покрытия мобильной связи в горных и пустынных районах нашей страны. Хотя сейчас основное внимание сосредоточено на рынке США, в будущем велика вероятность, что эти мобильные услуги станут популярными в глобальном масштабе, включая регион Центральной Азии.

По мнению экспертов, эта инициатива Илона Маска будет способствовать снижению цен на мобильную связь и ускорению технологического развития. Starlink своими доступными и высококачественными услугами может заставить традиционных операторов пересмотреть свою тарифную политику.