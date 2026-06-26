Спрос на кондиционеры в Европе резко вырос на фоне аномальной жары: стоимость установки достигла 1000 евро

·36·Технологии
Спрос на кондиционеры в Европе резко вырос на фоне аномальной жары: стоимость установки достигла 1000 евро

Аномальная жара, наблюдаемая по всей Европе, подняла спрос на климатическую технику до рекордного уровня. Эта ситуация открывает новые рыночные возможности для ведущих производителей из Азии, в частности, компаний Samsung Электроникс, Midea и Митсубиши Электрик. В регионах, где кондиционеры ранее не были распространены, системы охлаждения становятся жизненной необходимостью. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По данным Samsung Электроникс, в первой половине текущего года объем продаж на таких крупных рынках, как Италия, Испания и Франция, вырос на двузначные показатели. Эксперты компании объясняют эту динамику затянувшимся летним сезоном и стабильным повышением средней температуры. Традиционно в старом жилом фонде Европы системы охлаждения установлены реже, что и привело к нынешнему резкому скачку спроса.

Дефицит на рынке и гонка цен

Китайская компания Midea сообщила о настоящем ажиотаже вокруг своей модели ПортаСплит. В некоторых каналах продаж эти устройства полностью распроданы, а на вторичном рынке их цена местами превышает стоимость новых устройств. Жара последних двух недель мая беспрецедентно ускорила темпы продаж.

Согласно статистическим данным, продажи кондиционеров на платформах электронной коммерции в Германии в мае выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем поставок в Испанию и Францию превысил прошлогодние показатели на 108%. Эти цифры свидетельствуют о том, что европейские потребители пытаются адаптироваться к изменению климата.

Затраты на установку и технические сложности

Покупка кондиционера в Европе — лишь часть проблемы. Как сообщает Иксбт.ком, установка систем охлаждения в старых зданиях технически сложна и обходится очень дорого. Представители Midea отмечают, что стоимость монтажных работ в европейских странах может превышать 1000 евро, что для многих семей становится более тяжелым финансовым бременем, чем покупка самой техники.

По сравнению с условиями в Узбекистане, ситуация в Европе выглядит гораздо сложнее. В Центральной Азии, и особенно в нашей стране, кондиционеры уже много лет считаются стандартной бытовой техникой, а услуги по их установке доступны и популярны. В Европе же из-за нехватки квалифицированных специалистов и строгих архитектурных правил клиенты вынуждены неделями ждать своей очереди на монтаж.

По мнению специалистов, по мере продолжения глобального потепления азиатские технологические гиганты будут и дальше расширять свою долю на европейском рынке. Митсубиши Электрик и другие бренды уже адаптируются к специфическим требованиям региона, работая над предложением энергоэффективных и бесшумных моделей. В будущем это может привести к изменению облика европейских городов.

ТехнологииКондиционерыSamsungMideaЕвропа
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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