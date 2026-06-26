Гудрам представила новые модули памяти Ривал ДДР4 Радиант: возвращение планок объемом 4 GB

Популярный польский бренд Гудрам сделал неожиданный шаг на рынке оперативной памяти. Компания продемонстрировала свою новую линейку Ривал ДДР4 Радиант. Главной особенностью этой серии стало возвращение модулей объемом 4 GB, которые уже считаются устаревшими для современных систем. Этот шаг свидетельствует о том, что спрос на бюджетные решения в технологическом мире все еще высок. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

По данным иксбт.ком, серия Гудрам Ривал ДДР4 Радиант включает варианты объемом 4, 8, 16 и 32 GB для различных нужд. Все модули работают на скорости 3200 МТ/с, что на сегодняшний день является стандартным показателем для офисных компьютеров и игровых систем начального уровня. Тайминги установлены на уровне КЛ16 или КЛ18, а напряжение в зависимости от модификации составляет 1,2 В или 1,35 В.

Технические характеристики и подход к дизайну

Новые модули памяти построены на базе качественных чипов DRAM и черной печатной платы (ПКБ). Что касается внешнего вида, производитель использовал радиаторы в специфическом «псевдо-геймерском» стиле. Покупателям предлагается два варианта цвета — модели с красными и зелеными радиаторами. Эти радиаторы не только обеспечивают эстетичный вид, но и служат для более эффективного отвода тепла от чипов.

На рынке Узбекистана продукция Гудрам также известна своей доступностью. Возвращение планок объемом 4 GB может стать отличным решением, особенно для компьютеров, собираемых для государственных учреждений, школ и простых офисных задач. На фоне некоторого роста цен на оперативную память в последние годы такие модули малого объема позволяют снизить себестоимость системы.

По мнению экспертов, модули объемом 4 GB ориентированы в основном на ОЭМ-сегмент, то есть на компании-сборщики готовых компьютеров. Хотя сегодня для стабильной работы операционных систем Windows 10 или Windows 11 рекомендуется минимум 8 GB оперативной памяти, использование двух модулей по 4 GB в двухканальном режиме (дуал-чаннел) может быть эффективнее, чем один модуль на 8 GB.

В заключение можно сказать, что эта новинка от компании Гудрам направлена на охват всех слоев рынка. Серия Ривал ДДР4 Радиант сможет удовлетворить как пользователей, ищущих большой объем памяти (32 GB), так и тех, кто хочет обновить свой компьютер с минимальными затратами. Хотя точные розничные цены на новые модули пока не объявлены, ожидается, что они будут одними из самых конкурентоспособных в своем классе.