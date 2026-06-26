Серия Honor Magic 8 захватывает рынки: продажи значительно выросли

Один из технологических гигантов Китая, компания Honor, продолжает демонстрировать высокие результаты со своими новыми флагманами — смартфонами серии Honor Magic 8. Согласно последним данным, эта серия устройств показывает стабильные темпы роста на внутреннем рынке и становится все более популярной среди потребителей. Эта ситуация еще больше укрепляет позиции бренда в премиум-сегменте. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По сообщению издания иксбт.ком, к 24-й неделе 2026 года общий объем продаж серии Honor Magic 8 достиг примерно 1,33 миллиона единиц. Анализ цифр показывает, что спрос растет из недели в неделю. Например, на 22-й неделе было продано 1,243 миллиона устройств, а на 23-й неделе этот показатель составил 1,281 миллиона. За последнюю неделю объем продаж увеличился еще на 51 тысячу единиц.

Высокий спрос на флагманские модели

В динамике продаж лидируют особенно старшие версии серии, включая модель Honor Magic 8 Pro. Пользователи предпочитают вариант «Pro» с более широкими функциональными возможностями по сравнению с обычными версиями. Эта тенденция означает, что на современном рынке смартфонов покупатели готовы тратить больше средств за технологически совершенные устройства.

По мнению экспертов, за успехом Honor Magic 8 стоят несколько важных факторов. Во-первых, аппаратная платформа устройств обновлена на базе новейших флагманских процессоров, что обеспечивает высокую производительность. Во-вторых, компания уделила особое внимание расширению возможностей искусственного интеллекта (AI) в своих устройствах.

Система камер смартфонов также остается одним из основных аспектов, привлекающих покупателей. Улучшенные сенсоры и алгоритмы обработки изображений в модели Honor Magic 8 Pro получили высокую оценку любителей мобильной фотографии. Кроме того, время автономной работы устройства и технологии быстрой зарядки не уступают конкурентам.

На рынке Узбекистана интерес к продукции бренда Honor также весьма высок. Хотя официальная статистика продаж относится к китайскому рынку, ожидается, что глобальный успех этих флагманов вскоре отразится и на прилавках местных ритейлеров и техномаркетов. Серия Honor Magic 8 доказывает, что благодаря своим инновационным решениям она может стать достойным конкурентом таким гигантам, как Apple и Samsung.