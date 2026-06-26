Серия Honor Magic 8 захватывает рынки: продажи значительно выросли
Один из технологических гигантов Китая, компания Honor, продолжает демонстрировать высокие результаты со своими новыми флагманами — смартфонами серии Honor Magic 8. Согласно последним данным, эта серия устройств показывает стабильные темпы роста на внутреннем рынке и становится все более популярной среди потребителей. Эта ситуация еще больше укрепляет позиции бренда в премиум-сегменте. Об этом сообщает Иксбт.ком.
По сообщению издания иксбт.ком, к 24-й неделе 2026 года общий объем продаж серии Honor Magic 8 достиг примерно 1,33 миллиона единиц. Анализ цифр показывает, что спрос растет из недели в неделю. Например, на 22-й неделе было продано 1,243 миллиона устройств, а на 23-й неделе этот показатель составил 1,281 миллиона. За последнюю неделю объем продаж увеличился еще на 51 тысячу единиц.
Высокий спрос на флагманские моделиВ динамике продаж лидируют особенно старшие версии серии, включая модель Honor Magic 8 Pro. Пользователи предпочитают вариант «Pro» с более широкими функциональными возможностями по сравнению с обычными версиями. Эта тенденция означает, что на современном рынке смартфонов покупатели готовы тратить больше средств за технологически совершенные устройства.
По мнению экспертов, за успехом Honor Magic 8 стоят несколько важных факторов. Во-первых, аппаратная платформа устройств обновлена на базе новейших флагманских процессоров, что обеспечивает высокую производительность. Во-вторых, компания уделила особое внимание расширению возможностей искусственного интеллекта (AI) в своих устройствах.
Система камер смартфонов также остается одним из основных аспектов, привлекающих покупателей. Улучшенные сенсоры и алгоритмы обработки изображений в модели Honor Magic 8 Pro получили высокую оценку любителей мобильной фотографии. Кроме того, время автономной работы устройства и технологии быстрой зарядки не уступают конкурентам.
На рынке Узбекистана интерес к продукции бренда Honor также весьма высок. Хотя официальная статистика продаж относится к китайскому рынку, ожидается, что глобальный успех этих флагманов вскоре отразится и на прилавках местных ритейлеров и техномаркетов. Серия Honor Magic 8 доказывает, что благодаря своим инновационным решениям она может стать достойным конкурентом таким гигантам, как Apple и Samsung.
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