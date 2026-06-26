Смартфон Nothing Phone 4б раскрыт до презентации: технические характеристики и особенности

·37·Технологии
Смартфон Nothing Phone 4б раскрыт до презентации: технические характеристики и особенности

Британский бренд Nothing готовится официально представить свой следующий доступный смартфон — модель Nothing Phone 4б. Перед презентацией устройства в сети утекли данные о всех его основных технических характеристиках и вариантах дизайна. Эта новость расценивается как стратегический шаг компании по укреплению своих позиций в среднем сегменте. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщение сообщает.

Согласно данным, Nothing Phone 4б будет представлен в трех цветах, а покупателям предложат два варианта объема памяти: 8/128 GB и 8/256 GB. По сообщению издания иксбт.ком, аппаратная часть смартфона базируется на платформе Snapdragon 6 Ген 4 от компании Qualcomm, предназначенной для устройств среднего уровня. Этот чип обеспечивает энергоэффективность и сбалансированную производительность при выполнении повседневных задач.

Возможности дисплея и камеры

Смартфон будет оснащен 6,7-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем. Благодаря поддержке частоты обновления 120 Hz, экран отличается плавностью изображений и яркостью цветов. Подобные показатели обычно характерны для более дорогих моделей, и бренд Nothing делает эту технологию доступной для более широкой аудитории.

Что касается возможностей съемки, основной модуль Nothing Phone 4б получит 50-мегапиксельную камеру. Хотя подробная информация о дополнительных датчиках пока не предоставлена, основная камера обещает высококачественные снимки и эффективную работу в ночном режиме. Ожидается, что характерный визуальный стиль бренда сохранится и в этой модели.

Автономность и надежность

Одной из сильнейших сторон устройства должен стать его аккумулятор. Смартфон будет оснащен батареей емкостью 5400 mAh, что гарантирует активным пользователям более одного дня автономной работы. В сочетании с процессором Snapdragon 6 Ген 4 этот источник питания обеспечит длительную работу устройства без перегрева.

Инсайдер Ёгеш Брар, распространивший эту информацию, ранее точно предсказывал характеристики многих устройств до их выхода, таких как Redmi А1, Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а также OnePlus 11. С учетом этого можно предположить, что данные о Nothing Phone 4б очень близки к истине.

На рынке Узбекистана продукты бренда Nothing уже успели стать популярными среди молодежи благодаря своему необычному дизайну и элементам прозрачного корпуса. Выход новой модели по доступной цене, несомненно, повысит ее конкурентоспособность и на местном рынке.

NothingСмартфонТехнологииSnapdragonГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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