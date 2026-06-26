SpaceX достигла абсолютного превосходства в космической гонке: 76 запусков и ноль ошибок

·27·Технологии
SpaceX достигла абсолютного превосходства в космической гонке: 76 запусков и ноль ошибок

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, в течение прошедшего периода 2026 года демонстрирует беспрецедентные результаты в мировой космической индустрии. Компания не только оставила позади всех конкурентов по количеству запусков, но и сумела обеспечить абсолютную безопасность и точность своих миссий. Эти показатели открывают новую страницу в истории современной космонавтики. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно статистическим данным, опубликованным изданием иксбт.ком, с начала 2026 года SpaceX осуществила в общей сложности 76 орбитальных запусков. Наиболее примечательным является то, что все эти миссии завершились со 100-процентным успехом. При выводе полезной нагрузки на орбиту не было зафиксировано ни одного случая аварии или остановки из-за технических неисправностей.

Глобальная конкуренция и превосходство SpaceX

Для сравнения, общие показатели всех остальных государственных и частных космических операторов мира значительно ниже. Все остальные компании и агентства вместе осуществили 55 миссий, из которых только 49 завершились успешно. В шести случаях запуски потерпели неудачу или закончились серьезными авариями.

Эти цифры показывают, что одна только SpaceX выполняет больший объем работ, чем вся остальная мировая космическая индустрия. В то время как компания опередила остальной мир по количеству запусков на 38 процентов, разрыв в вопросах безопасности и надежности выглядит еще более очевидным. В то время как на глобальном рынке сохраняется уровень аварийности, SpaceX поддерживает стабильность.

Новые технологии и перспективы Starship

Успехи компании не ограничиваются только текущими запусками. Недавно SpaceX успешно провела статические огневые испытания прототипа Шип 40, который является верхней ступенью космического корабля Starship, на комплексе Массей'с Тест Сите на полигоне Starbase. Это важный шаг для будущих, еще более крупных и сложных миссий.

Также Илон Маск намекнул на изменения в брендинговой стратегии компании. По его словам, SpaceX планирует отказаться от приставки «Стар» в своих новых продуктах. Это может свидетельствовать о переходе деятельности компании на новый этап.

Для узбекистанских специалистов и любителей космических технологий эти новости имеют особое значение. Развитие глобальной спутниковой связи и интернет-систем напрямую зависит от успеха миссий SpaceX. Столь стремительный рост компании в ближайшие годы будет способствовать удешевлению стоимости орбитальных услуг и дальнейшей популяризации технологий.

SpaceXElon MuskStarshipКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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