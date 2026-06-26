Определены самые быстрые и стабильные операторы связи на трассах Подмосковья

·22·Технологии
Определены самые быстрые и стабильные операторы связи на трассах Подмосковья

Опубликованы результаты нового исследования качества мобильного интернета и голосовой связи на основных автомобильных дорогах и придорожных территориях вокруг столицы России. Анализ, проведенный независимым агентством ТелекомДаилй, показал реальные возможности операторов связи в регионе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным ТелекомДаилй, в ходе тестовых испытаний в июне 2026 года эксперты преодолели почти 800 километров по восьми основным магистралям Московской области. Результаты исследования показали, что лидерство по скорости передачи данных завоевал MegaFon. Средняя скорость загрузки в сети этого оператора составила 68,9 Mbps, что на 27% выше показателей ближайшего конкурента.

MegaFon также продемонстрировал высокий результат по исходящему трафику, то есть скорости выгрузки данных в сеть — 22,9 Mbps. Этот показатель имеет важное значение при загрузке видео в социальные сети или совершении видеозвонков. Однако в вопросах стабильности и надежности связи впереди оказались другие операторы.

Надежность связи и задержка сигнала

Лидером по показателям непрерывности и качества соединения был признан Beeline. Уровень надежности этого оператора при загрузке эталонной страницы (тест Kepler) составил 98,8%. Второе место с показателем 97,6% занял Т2 (бывший Теле2), а MegaFon оказался на третьей ступени с 97,4%. В сети MTS этот показатель составил 80,4%.

Beeline и Т2 также показали лучшие результаты по уровню задержки передачи сигнала (пинг). Этот показатель крайне важен для онлайн-игр и приложений, работающих в режиме реального времени. MTS и MegaFon зафиксировали несколько более низкие результаты в этом направлении.

Качество голосовой связи

Ситуация с традиционными голосовыми вызовами сложилась следующим образом:

  • оператор Т2 обеспечил самый высокий уровень доступности сети связи;
  • Beeline показал лучшие результаты по непрерывности звонков, скорости соединения и качеству передачи речи.
Исследование показывает, что качество связи на крупных магистралях и загородных территориях напрямую зависит от инвестиций операторов в инфраструктуру. В регионах с высокой нагрузкой, таких как Московская область, основной задачей остается сохранение баланса между скоростью и стабильностью.

Эти данные могут быть интересны и пользователям из Узбекистана, так как в нашей стране также ведутся активные работы по расширению сетей 4Г и 5Г вдоль магистральных дорог и улучшению качества связи. Конкурентная среда и технологические решения на российском рынке служат своеобразным ориентиром для развития региональной связи.

ТехнологииМобильная СвязьMegaFonBeelineСкорость Интернета
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Компания Vivo представила новый смартфон Й6а с аккумулятором на 7200 mAh и защитой ИП69Компания Vivo представила новый смартфон Й6а с аккумулятором на 7200 mAh и защитой ИП69Сегодня, 16:51Представления о геологии Марса изменились: на Красной планете обнаружена гигантская магматическая системаПредставления о геологии Марса изменились: на Красной планете обнаружена гигантская магматическая системаСегодня, 15:27SpaceX достигла абсолютного превосходства в космической гонке: 76 запусков и ноль ошибокSpaceX достигла абсолютного превосходства в космической гонке: 76 запусков и ноль ошибокСегодня, 14:56Смартфон Nothing Phone 4б раскрыт до презентации: технические характеристики и особенностиСмартфон Nothing Phone 4б раскрыт до презентации: технические характеристики и особенностиСегодня, 14:22Возвращение пландофонов: Nubia представила гигантский смартфон Нео 5 Max с экраном 7,5 дюймаВозвращение пландофонов: Nubia представила гигантский смартфон Нео 5 Max с экраном 7,5 дюймаСегодня, 13:53Серия Honor Magic 8 захватывает рынки: продажи значительно вырослиСерия Honor Magic 8 захватывает рынки: продажи значительно вырослиСегодня, 13:27
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч