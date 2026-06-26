Определены самые быстрые и стабильные операторы связи на трассах Подмосковья

Опубликованы результаты нового исследования качества мобильного интернета и голосовой связи на основных автомобильных дорогах и придорожных территориях вокруг столицы России. Анализ, проведенный независимым агентством ТелекомДаилй, показал реальные возможности операторов связи в регионе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным ТелекомДаилй, в ходе тестовых испытаний в июне 2026 года эксперты преодолели почти 800 километров по восьми основным магистралям Московской области. Результаты исследования показали, что лидерство по скорости передачи данных завоевал MegaFon. Средняя скорость загрузки в сети этого оператора составила 68,9 Mbps, что на 27% выше показателей ближайшего конкурента.

MegaFon также продемонстрировал высокий результат по исходящему трафику, то есть скорости выгрузки данных в сеть — 22,9 Mbps. Этот показатель имеет важное значение при загрузке видео в социальные сети или совершении видеозвонков. Однако в вопросах стабильности и надежности связи впереди оказались другие операторы.

Надежность связи и задержка сигнала

Лидером по показателям непрерывности и качества соединения был признан Beeline . Уровень надежности этого оператора при загрузке эталонной страницы (тест Kepler) составил 98,8%. Второе место с показателем 97,6% занял Т2 (бывший Теле2), а MegaFon оказался на третьей ступени с 97,4%. В сети MTS этот показатель составил 80,4%.

Beeline и Т2 также показали лучшие результаты по уровню задержки передачи сигнала (пинг). Этот показатель крайне важен для онлайн-игр и приложений, работающих в режиме реального времени. MTS и MegaFon зафиксировали несколько более низкие результаты в этом направлении.

Качество голосовой связи

Ситуация с традиционными голосовыми вызовами сложилась следующим образом:

оператор Т2 обеспечил самый высокий уровень доступности сети связи;

Beeline показал лучшие результаты по непрерывности звонков, скорости соединения и качеству передачи речи.

Исследование показывает, что качество связи на крупных магистралях и загородных территориях напрямую зависит от инвестиций операторов в инфраструктуру. В регионах с высокой нагрузкой, таких как Московская область, основной задачей остается сохранение баланса между скоростью и стабильностью.

Эти данные могут быть интересны и пользователям из Узбекистана, так как в нашей стране также ведутся активные работы по расширению сетей 4Г и 5Г вдоль магистральных дорог и улучшению качества связи. Конкурентная среда и технологические решения на российском рынке служат своеобразным ориентиром для развития региональной связи.