В России новый электровоз 2ЭС11 «Орёл» успешно прошел испытания

·5·Технологии
В России новый электровоз 2ЭС11 «Орёл» успешно прошел испытания

Новый проект, направленный на коренное повышение эффективности грузоперевозок в системе Российских железных дорог (РЖД), подошел к своему решающему этапу. Специальная комиссия на заводе «Уральские локомотивы» одобрила результаты приемочных испытаний нового магистрального электровоза серийного образца 2ЭС11 «Орёл». Было подтверждено, что техника соответствует всем установленным техническим требованиям, и получено разрешение на серийное производство. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По официальным данным РЖД, масштабные испытания, продолжавшиеся с осени прошлого года, успешно завершены. В связи с этим на заводе принято решение о производстве первой сборочной партии из 50 машин. Этот шаг является частью стратегии по модернизации железнодорожной инфраструктуры России и расширению движения тяжеловесных поездов.

Испытания проводились на экспериментальном кольце ВНИИЖТ, а также на перегоне Вязьма – Смоленск. За это время локомотив преодолел более 5000 километров, доказав на практике свою надежность и технические возможности. Специалисты уделили особое внимание не только скорости, но и показателям грузоподъемности новой модели.

Грузоподъемность и технические преимущества

Основной особенностью модели 2ЭС11 «Орёл» является увеличение грузоподъемности на 42% по сравнению с локомотивами предыдущего поколения. Ожидается, что этот показатель создаст серьезный сдвиг в железнодорожной логистике. В двухсекционном исполнении электровоз может беспрепятственно перемещать составы весом до 7100 тонн, а в трехсекционном — до 9000 тонн.

Интеллектуальная система новой техники также заслуживает внимания. Система управления тяговым приводом обладает способностью автоматически адаптироваться к условиям эксплуатации. Это, в свою очередь, способствует повышению энергоэффективности и экономии ресурсов. Такие технологические решения значительно облегчают управление поездами на участках со сложным рельефом.

Электровоз «Орёл» призван заменить морально и технически устаревающие локомотивы серии 2ЭС7. Новая модель отличается не только мощностью, но и низкими затратами на обслуживание. Подобные инновации могут быть интересны и для региона Центральной Азии, в частности для железных дорог Узбекистана, так как объем грузоперевозок в региональных транспортных коридорах растет из года в год.

Как пишет издание Иксбт.ком, данный проект является важным шагом в импортозамещении российского машиностроительного сектора и укреплении собственной технологической базы. Ожидается, что в ближайшие годы «Орёл» станет основной рабочей силой на магистральных путях.

РЖДЭлектровозТехнологииТранспортОрёл
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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