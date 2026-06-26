Jaguar Land Rover (JLR), один из крупнейших работодателей Великобритании и гигант автомобильной промышленности, в прошлом году подвергся беспрецедентной кибератаке. В результате этого хакерского нападения производство на заводах было остановлено на месяцы, что нанесло серьезный удар по экономике страны. Согласно последним данным, за этой масштабной преступностью стоят российские хакеры. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в материале.

По данным издания The New York Times, ссылающегося на источники, близкие к следствию, масштаб ущерба от кибератаки был настолько высок, что правительство Великобритании было вынуждено выделить финансовую помощь в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов (примерно 2 млрд долларов), чтобы спасти компанию от кризиса. В общей сложности эта хакерская акция обошлась британской экономике в 2,5 млрд долларов.

Детали расследования и следы кибершпионажа

Долгое время существовали различные предположения о том, кто осуществил эту атаку. Теперь выяснилось, что специалисты Microsoft отслеживали группу российских хакеров и предупреждали руководство JLR о личностях преступников. Однако до сих пор до конца не прояснилось, действовали ли хакеры по прямому поручению правительства России или же они являются преступной группой, которой государство просто закрывает глаза.

В изучении этого сложного дела объединились ведущие спецслужбы и технологические компании мира. В частности, в процессе расследования участвовали Федеральное бюро расследований США (FBI), Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, подразделение Mandiant в составе Google, а также гиганты кибербезопасности, такие как Palo Alto Networks.

Неожиданный «гость» и уроки кибербезопасности

В ходе расследования возникла неожиданная ситуация: выяснилось, что в сети Jaguar Land Rover проникли не только россияне. Произошел редкий для мира кибербезопасности случай, когда в системах компании след оставил еще один хакер из Иордании под псевдонимом «Rey». Это продемонстрировало, насколько уязвимыми могут быть системы цифровой защиты крупных корпораций.

Данное событие стало серьезным предупреждением для мировой автомобильной промышленности и стратегических предприятий. В современном мире кибератаки становятся оружием, которое способно не только красть данные, но и расшатывать экономику целого государства. На этом примере отчетливо видно, что для стран с интенсивными процессами цифровизации, таких как Узбекистан, укрепление киберзащиты крупных промышленных объектов имеет стратегическое значение.

Хотя в настоящее время Jaguar Land Rover восстановил свою деятельность, процесс ликвидации последствий кибератаки и пересмотра протоколов безопасности продолжается. Дипломатические и юридические вопросы, связанные с группой российских хакеров, остаются одной из обсуждаемых тем на международном уровне.