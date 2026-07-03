SpaceX Starship Шип 40 в идеальном состоянии после испытаний: частота полетов резко возрастет

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, продолжает ускорять работу над своим самым мощным космическим кораблем — Starship. После недавно проведенных очередных статических огневых испытаний прототип Starship Шип 40 поразил специалистов и наблюдателей своим внешним видом. Данное испытание стало важным этапом подготовки к полету Флигхт Тест 13, подтвердив устойчивость корабля к экстремальным нагрузкам. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На фотографиях, сделанных представителем НАСАСпакефлигхт Коллином на площадке Starbase, корпус корабля Шип 40 выглядит почти как новый. Самое главное, что шестиугольные плитки теплозащитного экрана, защищающие корабль от перегрева при входе в атмосферу, остались полностью на месте. В предыдущих прототипах после подобных испытаний наблюдалось отслоение плиток или повреждение отдельных частей корпуса.

Технические возможности и двигатели Raptor 3

По данным иксбт.ком, в ходе этого испытания на стенде Массей’с шесть двигателей корабля одновременно работали на полную мощность в течение 60 секунд. Этот процесс позволил проверить стабильность двигателей и прочность тепловой защиты. Шип 40 — второй представитель поколения Starship В3, оснащенный усовершенствованными двигателями Raptor 3.

Двигатели нового поколения не только мощнее, но и компактнее. Их конструкция очищена от сложных внешних трубопроводов и датчиков, что повышает надежность системы. Успех проекта Starship напрямую зависит именно от многократной и безошибочной работы этих двигателей.

Большие изменения в графике полетов

Согласно планам SpaceX, 13-й испытательный полет системы Starship ожидается в середине июля этого года. Этот полет также планируется осуществить по суборбитальной траектории. Однако с августа компания намерена резко увеличить частоту запусков: теперь Starship будет отправляться в космос минимум один раз в месяц.

Отраслевые эксперты отмечают, что 14-й полет может стать поворотным моментом в истории проекта. Именно на этом этапе ожидается, что корабль впервые совершит полноценный орбитальный полет. Если все планы будут успешно реализованы, Starship в ближайшем будущем станет основным транспортным средством для освоения Луны и организации экспедиций на Марс.

Эти новости важны и для любителей космоса из Узбекистана, так как ожидается, что технологии SpaceX в несколько раз удешевят стоимость доставки грузов в космос. Это расширит возможности участия малых государств и частных компаний в космических программах в будущем.