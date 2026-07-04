Авиационная революция: компания ДжетЗеро начала сборку самолёта З4, заменяющего Boeing

Американский стартап ДжетЗеро приступил к сборке полноразмерного демонстратора Джет1, которому предстоит совершить настоящий переворот в авиационном мире. Этот проект станет первым лётным образцом будущего пассажирского лайнера З4, способного перевернуть традиционные представления в отрасли благодаря своей уникальной конструкции. Работы, проводимые на предприятии Скалед Компоситес в Калифорнии, по ожиданиям, откроют новую эру в современной авиации. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Главная особенность самолёта З4 заключается в схеме Блендед Wing Бодй (БВБ) — то есть «смешанное крыло-фюзеляж». В ней фюзеляж и крылья образуют единую цельную несущую конструкцию. По данным иксбт.ком, в настоящее время специалисты ведут производство таких ключевых элементов, как центральная часть корпуса, крылья и кабина экипажа. Эта технология оценивается как одно из самых необычных инженерных решений последних десятилетий.

Технические возможности и сертификация

Первый образец, предназначенный для испытательных полётов, будет оснащён турбовентиляторными двигателями Пратт & Вхитней ПВ2040. Примечательно, что эти двигатели ранее успешно применялись на самолётах Boeing 757. Первый полёт демонстратора Джет1 запланирован на конец 2027 года. Проект уже переведён Федеральным управлением гражданской авиации США (ФАА) на стадию официального рассмотрения, что свидетельствует о высоких коммерческих перспективах проекта.

Серийная модель ДжетЗеро З4 будет рассчитана на перевозку от 200 до 250 пассажиров. По планам разработчиков, новый лайнер должен занять место морально устаревающих моделей Boeing 757 и Boeing 767 благодаря своей эффективности. Схема БВБ значительно снижает аэродинамическое сопротивление, что позволяет резко сократить расход топлива по сравнению с традиционными самолётами.

Крупные инвестиции и интерес авиакомпаний

Компания поставила целью наладить серийное производство к 2030 году. Для этого в штате Северная Каролина планируется строительство гигантского завода стоимостью 4,7 миллиарда долларов. Проект поддерживается крупными участниками рынка не только теоретически, но и практически. В частности, такие гиганты, как Делта Air Линес, United Airlines и Аласка Аирлинес, проявили большой интерес к этой новинке.

В настоящее время в рабочую группу из представителей 15 авиакомпаний вовлечены в совершенствовании проекта. Они дают рекомендации по адаптации конструкции самолёта к требованиям будущих пользователей и упрощению процесса эксплуатации. Если ДжетЗеро успешно реализует свои планы, на авиарынке стран, нуждающихся в дальних перелётах, таких как Узбекистан, также могут появиться новые экономичные лайнеры.