На рынке смартфонов сделан очередной шаг к долгожданной технологической независимости. Согласно отчёту, опубликованному по итогам второго квартала 2026 года бенчмарком AnTuTu, чипы Xring, разработанные компанией Xiaomi, вошли в четвёрку лидеров на китайском рынке Android-устройств. Этот результат свидетельствует о том, что многолетняя стратегия компании по созданию собственного процессора начинает приносить плоды. Об этом Ixbt.com сообщает .

В настоящее время абсолютное лидерство на рынке сохраняет за собой компания Qualcomm. По данным Ixbt.com, процессоры Snapdragon занимают 70,6 процента китайского рынка. Эти чипы служат основной движущей силой не только во флагманских устройствах, но и в смартфонах среднего сегмента. Однако внедрение собственных разработок такими крупными брендами, как Xiaomi, в будущем может угрожать этой гегемонии.

На второй строчке рейтинга с долей 27,6 процента расположилась тайваньская компания MediaTek. В последние годы бренд добился большого успеха с серией Dimensity и укрепляет свои позиции в конкуренции с Qualcomm. Третье место с показателем 0,5 процента заняли чипы Samsung Exynos, а на четвёртом месте с долей 0,4 процента зафиксированы Xiaomi Xring.

Xiaomi Xring: Большие амбиции за небольшой долей

Хотя цифра 0,4 процента на первый взгляд кажется небольшой, для Xiaomi это стратегическая победа. Компания, идущая по пути таких технологических гигантов, как Apple и Samsung, стремится максимально оптимизировать своё программное обеспечение и аппаратную часть (hardware). Распространение процессоров Xring послужит снижению себестоимости смартфонов Xiaomi и уменьшению зависимости от внешних поставщиков.

На рынке Узбекистана устройства Xiaomi также являются одними из самых популярных брендов. Если компания широко внедрит чипы Xring в глобальном масштабе, ожидается, что для местных потребителей расширится выбор доступных и энергоэффективных устройств. Пока же эти чипы могут применяться в основном на внутреннем рынке и в тестовых моделях.

Следует отметить, что данная статистика, предоставленная AnTuTu, основана только на данных пользователей бенчмарка. Эти цифры могут не полностью отражать общий объём продаж на мировом рынке или официальную долю рынка, однако они чётко показывают, в каком направлении развиваются технологические тенденции.

Новый этап конкуренции

В ближайшем будущем ожидается, что конкуренция на рынке процессоров станет ещё более острой. Если Xiaomi продолжит развивать свой проект Xring, это повлияет не только на долю Samsung, но и на долю MediaTek. Компания на пути создания собственной экосистемы ставит целью гармоничную интеграцию своих чипов совместно с операционной системой HyperOS.

В заключение можно сказать, что хотя Qualcomm пока не уступает трон никому, выход на рынок таких инновационных компаний, как Xiaomi, со своими чипами может открыть новую эру в мире Android-смартфонов. Это, в конечном итоге, создаст основу для предоставления потребителям более качественных и доступных технологий.