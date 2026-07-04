Xiaomi совершила резкий поворот на рынке со своими процессорами Xring

·4·Технологии
Xiaomi совершила резкий поворот на рынке со своими процессорами Xring

На рынке смартфонов сделан очередной шаг к долгожданной технологической независимости. Согласно отчёту, опубликованному по итогам второго квартала 2026 года бенчмарком AnTuTu, чипы Xring, разработанные компанией Xiaomi, вошли в четвёрку лидеров на китайском рынке Android-устройств. Этот результат свидетельствует о том, что многолетняя стратегия компании по созданию собственного процессора начинает приносить плоды. Об этом Ixbt.com сообщает .

В настоящее время абсолютное лидерство на рынке сохраняет за собой компания Qualcomm. По данным Ixbt.com, процессоры Snapdragon занимают 70,6 процента китайского рынка. Эти чипы служат основной движущей силой не только во флагманских устройствах, но и в смартфонах среднего сегмента. Однако внедрение собственных разработок такими крупными брендами, как Xiaomi, в будущем может угрожать этой гегемонии.

На второй строчке рейтинга с долей 27,6 процента расположилась тайваньская компания MediaTek. В последние годы бренд добился большого успеха с серией Dimensity и укрепляет свои позиции в конкуренции с Qualcomm. Третье место с показателем 0,5 процента заняли чипы Samsung Exynos, а на четвёртом месте с долей 0,4 процента зафиксированы Xiaomi Xring.

Xiaomi Xring: Большие амбиции за небольшой долей

Хотя цифра 0,4 процента на первый взгляд кажется небольшой, для Xiaomi это стратегическая победа. Компания, идущая по пути таких технологических гигантов, как Apple и Samsung, стремится максимально оптимизировать своё программное обеспечение и аппаратную часть (hardware). Распространение процессоров Xring послужит снижению себестоимости смартфонов Xiaomi и уменьшению зависимости от внешних поставщиков.

На рынке Узбекистана устройства Xiaomi также являются одними из самых популярных брендов. Если компания широко внедрит чипы Xring в глобальном масштабе, ожидается, что для местных потребителей расширится выбор доступных и энергоэффективных устройств. Пока же эти чипы могут применяться в основном на внутреннем рынке и в тестовых моделях.

Следует отметить, что данная статистика, предоставленная AnTuTu, основана только на данных пользователей бенчмарка. Эти цифры могут не полностью отражать общий объём продаж на мировом рынке или официальную долю рынка, однако они чётко показывают, в каком направлении развиваются технологические тенденции.

Новый этап конкуренции

В ближайшем будущем ожидается, что конкуренция на рынке процессоров станет ещё более острой. Если Xiaomi продолжит развивать свой проект Xring, это повлияет не только на долю Samsung, но и на долю MediaTek. Компания на пути создания собственной экосистемы ставит целью гармоничную интеграцию своих чипов совместно с операционной системой HyperOS.

В заключение можно сказать, что хотя Qualcomm пока не уступает трон никому, выход на рынок таких инновационных компаний, как Xiaomi, со своими чипами может открыть новую эру в мире Android-смартфонов. Это, в конечном итоге, создаст основу для предоставления потребителям более качественных и доступных технологий.

XiaomiПроцессорQualcommТехнологияAnTuTu
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Серия Samsung Galaxy З Фолд 8 и Флип 8: раскрыт дизайн новых флагмановСерия Samsung Galaxy З Фолд 8 и Флип 8: раскрыт дизайн новых флагмановСегодня, 11:26В соединении плутония обнаружено редкое квантовое состояние: ядерная физика выходит на новый этапВ соединении плутония обнаружено редкое квантовое состояние: ядерная физика выходит на новый этапСегодня, 10:53Huawei Мате 80 Pro и Кирин 9030 Pro: Графическая производительность выросла на 76 процентовHuawei Мате 80 Pro и Кирин 9030 Pro: Графическая производительность выросла на 76 процентовСегодня, 08:26Отчёт AnTuTu: какими техническими характеристиками обладают современные Андроид-смартфоныОтчёт AnTuTu: какими техническими характеристиками обладают современные Андроид-смартфоныСегодня, 07:52Intel планирует революцию в среднем сегменте: процессоры Core Ultra 5 получат 22 ядраIntel планирует революцию в среднем сегменте: процессоры Core Ultra 5 получат 22 ядраСегодня, 07:22Авиационная революция: компания ДжетЗеро начала сборку самолёта З4, заменяющего BoeingАвиационная революция: компания ДжетЗеро начала сборку самолёта З4, заменяющего BoeingСегодня, 06:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5