Рынок смартфонов возвращается в эпоху гигантов: Redmi и Honor готовят 7-дюймовые экраны

·2·Технологии
Рынок смартфонов возвращается в эпоху гигантов: Redmi и Honor готовят 7-дюймовые экраны

В мире смартфонов начинается новая гонка по размерам экранов. Если в последние годы 6,7 и 6,8-дюймовые дисплеи стали стандартом, то теперь производители взялись за освоение ещё более крупных форматов. По данным источников, как минимум два крупных бренда в ближайшее время планируют удивить рынок устройствами с гигантскими дисплеями. Об этом Ixbt.com сообщает .

По данным известного инсайдера Digital Chat Station, в настоящее время сразу две компании — бренды Redmi и Honor — работают над смартфонами с 7-дюймовыми экранами. Подобные размеры ещё несколько лет назад были свойственны планшетам, однако благодаря современным технологиям безрамочного исполнения появилась возможность размещать их в более компактных корпусах.

Соперничество между Redmi и Honor

По информации издания Gizmochina, бренд Redmi предложит не только огромный экран, но и высокопроизводительную платформу. Это означает, что новое устройство будет не просто бюджетным «фаблетом», а может стать мощным игровым смартфоном. Также сообщается, что компания готовит Pro-модель с 6,59-дюймовым дисплеем, однако основное внимание всё равно будет уделено 7-дюймовому гиганту.

Компания Honor, в свою очередь, стремится к ещё большему техническому превосходству в своей новой модели. По словам инсайдера, 7-дюймовый смартфон Honor получит частоту обновления изображения 185 Hz. Этот показатель значительно превышает характеристики большинства присутствующих на рынке флагманов (обычно 120 или 144 Hz).

Тенденции и ожидания на рынке

В настоящее время на рынке немало смартфонов с экранами 6,8 и 6,9 дюйма. Например, крупнейшие модели таких гигантов, как Apple и Samsung, уже близки к этим показателям. Поэтому переход к 7-дюймовой отметке — не технологическая неожиданность, а логичный этап развития. Ожидается, что это особенно придётся по вкусу пользователям, любящим просмотр видео и мобильные игры.

На рынке Узбекистана бренды Redmi и Honor также занимают прочные позиции. Если эти устройства будут официально представлены, они несомненно вызовут большой интерес среди местных покупателей, отдающих предпочтение гаджетам с большим экраном. Особенно сочетание доступной цены и высоких технических характеристик может обеспечить успех этих моделей.

К слову, стоит отметить, что инсайдер Digital Chat Station ранее уже зарекомендовал себя множеством точных прогнозов. В частности, он одним из первых сообщил о характеристиках моделей Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что смартфон Realme GT 7 Pro будет оснащён дисплеем Samsung. Это лишний раз подтверждает достоверность информации о новых 7-дюймовых смартфонах.

СмартфоныRedmiHonorТехнологииДисплей
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Европейский конкурент OpenAI: как Mistral AI стала символом технологической независимостиЕвропейский конкурент OpenAI: как Mistral AI стала символом технологической независимостиСегодня, 21:00Китайский аналог Starlink: на орбиту выведены новые спутники группировки КианфанКитайский аналог Starlink: на орбиту выведены новые спутники группировки КианфанСегодня, 20:55Тепло от AMD Треадриппер привело в движение двигатель Стирлинга КсИКс векаТепло от AMD Треадриппер привело в движение двигатель Стирлинга КсИКс векаСегодня, 20:22Производство смартфонов линейки Xiaomi Киви прекращеноПроизводство смартфонов линейки Xiaomi Киви прекращеноСегодня, 19:56В Китае создан первый в мире нейродинамический чип: Он в 478 раз быстрее GPU в ряде задачВ Китае создан первый в мире нейродинамический чип: Он в 478 раз быстрее GPU в ряде задачСегодня, 19:29Vivo X300е: новый флагман с батареей 7000 mAh и Snapdragon 8 Ген 5Vivo X300е: новый флагман с батареей 7000 mAh и Snapdragon 8 Ген 5Сегодня, 18:50
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5