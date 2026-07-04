Рынок смартфонов возвращается в эпоху гигантов: Redmi и Honor готовят 7-дюймовые экраны

В мире смартфонов начинается новая гонка по размерам экранов. Если в последние годы 6,7 и 6,8-дюймовые дисплеи стали стандартом, то теперь производители взялись за освоение ещё более крупных форматов. По данным источников, как минимум два крупных бренда в ближайшее время планируют удивить рынок устройствами с гигантскими дисплеями. Об этом Ixbt.com сообщает .

По данным известного инсайдера Digital Chat Station, в настоящее время сразу две компании — бренды Redmi и Honor — работают над смартфонами с 7-дюймовыми экранами. Подобные размеры ещё несколько лет назад были свойственны планшетам, однако благодаря современным технологиям безрамочного исполнения появилась возможность размещать их в более компактных корпусах.

Соперничество между Redmi и Honor

По информации издания Gizmochina, бренд Redmi предложит не только огромный экран, но и высокопроизводительную платформу. Это означает, что новое устройство будет не просто бюджетным «фаблетом», а может стать мощным игровым смартфоном. Также сообщается, что компания готовит Pro-модель с 6,59-дюймовым дисплеем, однако основное внимание всё равно будет уделено 7-дюймовому гиганту.

Компания Honor, в свою очередь, стремится к ещё большему техническому превосходству в своей новой модели. По словам инсайдера, 7-дюймовый смартфон Honor получит частоту обновления изображения 185 Hz. Этот показатель значительно превышает характеристики большинства присутствующих на рынке флагманов (обычно 120 или 144 Hz).

Тенденции и ожидания на рынке

В настоящее время на рынке немало смартфонов с экранами 6,8 и 6,9 дюйма. Например, крупнейшие модели таких гигантов, как Apple и Samsung, уже близки к этим показателям. Поэтому переход к 7-дюймовой отметке — не технологическая неожиданность, а логичный этап развития. Ожидается, что это особенно придётся по вкусу пользователям, любящим просмотр видео и мобильные игры.

На рынке Узбекистана бренды Redmi и Honor также занимают прочные позиции. Если эти устройства будут официально представлены, они несомненно вызовут большой интерес среди местных покупателей, отдающих предпочтение гаджетам с большим экраном. Особенно сочетание доступной цены и высоких технических характеристик может обеспечить успех этих моделей.

К слову, стоит отметить, что инсайдер Digital Chat Station ранее уже зарекомендовал себя множеством точных прогнозов. В частности, он одним из первых сообщил о характеристиках моделей Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что смартфон Realme GT 7 Pro будет оснащён дисплеем Samsung. Это лишний раз подтверждает достоверность информации о новых 7-дюймовых смартфонах.