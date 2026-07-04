Билинк представила необычный мини-ПК: память смартфона вместо SSD

Компания Билинк, один из ведущих брендов на рынке мини-компьютеров, представила свою новую модель ЭКи 304. Это устройство привлекает внимание неожиданным для мира технологий решением — вместо традиционных ССД-дисков оно оснащено флэш-памятью UFS 3.1, применяемой в смартфонах и планшетах. Этот шаг оценивается как реакция на текущую кризисную ситуацию на рынке памяти и попытка оптимизировать себестоимость. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новая модель Билинк ЭКи 304 основана на платформе Intel Вилдкат Лаке, а её базовый вариант оснащён памятью UFS 3.1 объёмом 512 GB. По данным иксбт.ком, теоретическая пропускная способность данного типа памяти составляет 2,9 GB в секунду. Для сравнения, скорость современных PCIe 4.0 NVMe ССД-накопителей может превышать 7 GB в секунду. Это означает, что новый мини-компьютер при работе с данными будет медленнее обычных ПК.

Технические возможности и расширяемость

Хотя основная память соответствует уровню смартфонов, производитель сохранил для пользователей дополнительные возможности. Внутри корпуса устройства имеются два слота M.2: один с интерфейсом PCIe 4.0 кс2, второй — PCIe 4.0 кс1. Это позволяет пользователям впоследствии установить стандартный SSD и повысить скорость работы с памятью.

Сердцем мини-компьютера является 5-ядерный процессор Intel Коре 3 Прокессор 304. Устройство поддерживает до 32 GB оперативной памяти ДДР5-5600 или ЛПДДР5. Кроме того, оно оснащено двумя портами Тундерболт 4 и сетевыми интерфейсами со скоростью 10 Гбит/с и 2,5 Гбит/с. Встроенный в устройство блок питания мощностью 85 В дополнительно повышает его компактность.

Цены и выход на рынок

Цена модели Билинк ЭКи 304 варьируется в зависимости от объёма оперативной памяти. В настоящее время базовая версия с 16 GB оперативной памяти оценивается примерно в 500 долларов. За модель с более высоким показателем — 24 GB оперативной памяти — покупателям придётся заплатить 740 долларов.

Учитывая, что сегмент мини-компьютеров на рынке Узбекистана набирает всё большую популярность, данная новинка бренда Билинк может быть интересна офисным работникам и пользователям, ищущим компактное устройство для дома. Однако решение использовать память смартфонного уровня, как ожидается, вызовет дискуссии среди профессиональных пользователей. Основные технические характеристики устройства следующие: