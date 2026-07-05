Революция в сфере полупроводников: представлена технология безошибочного проектирования ГаН-чипов

В полупроводниковой промышленности процесс производства микросхем является крайне сложным и дорогостоящим этапом. Компания Кейсигхт Течнологиес совместно с тайваньским предприятием ВИН Семикондукторс представила новую платформу, предназначенную для проектирования радиочастотных чипов на основе нитрида галлия (GaN). Это инновационное решение направлено на бездефектное производство чипов с первой попытки, что, как ожидается, резко сократит затраты на технологические процессы. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время одна ошибка в проекте микросхемы может остановить весь производственный процесс и заставить перепроектировать его. Это означает потерю недель времени и убытки в миллионы долларов для компаний. По данным Иксбт.ком, новая платформа позволяет моделировать производительность чипов со 100-процентной точностью перед отправкой их в производство.

Упрощение технологического процесса

Данная система объединяет программное обеспечение Кейсигхт Адванкед Десигн Сйстем (АДС) и набор инструментов проектирования ВИН НП 120П (ПДК) в единую среду. Это позволяет инженерам виртуально тестировать не только сам чип, но и его взаимодействие с корпусом, печатной платой и измерительным оборудованием. В результате становится известно, как продукт будет работать в реальных условиях эксплуатации, еще до его выхода на конвейер.

Технология нитрида галлия (GaN) сегодня имеет важнейшее значение для высокочастотной электроники. Она отличается большей устойчивостью к высоким напряжениям и температурам по сравнению с традиционными кремниевыми чипами. Новая платформа упрощает работу именно с этим сложным материалом и помогает производителям быстрее выводить на рынок конкурентоспособные продукты.

Сферы применения и перспективы рынка

Базовые станции стандарта связи 5Г;

Высокоскоростные устройства Wi-Fi;

Спутниковые системы связи;

Современное оборудование радиолокации и оборонной промышленности.

Чипы, созданные с помощью новой технологии, широко применяются в следующих направлениях:

В Узбекистане на фоне расширения сетей 5Г и развития цифровой инфраструктуры такие технологические решения также имеют актуальное значение. Снижение себестоимости высокочастотных устройств и повышение их энергоэффективности напрямую положительно влияет на качество связи, предоставляемой потребителям.

По прогнозам экспертов, мировой рынок радиочастотных ГаН-решений к 2031 году может достичь 2,77 миллиарда долларов. Сотрудничество Кейсигхт и ВИН Семикондукторс направлено на то, чтобы занять лидирующие позиции на этом огромном рынке и положить конец концепции «переработки» (ре-спин) при производстве микросхем. Это выводит скорость инноваций для технологических стартапов и крупных корпораций на новый уровень.