Китайский технологический гигант Huawei выбрал неожиданный, но эффективный путь для повышения производительности своих процессоров Kirin. Лишённая из-за западных санкций доступа к самому современному литографическому оборудованию, компания теперь сосредоточила основное внимание на вертикальном размещении чипов, то есть технологии 3D stacking. Этот метод позволяет максимально раскрыть возможности существующего 7-нанометрового техпроцесса. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

По данным ixbt.com, Huawei планирует отказаться от традиционной плоской структуры в процессорах нового поколения и размещать кристаллы друг на друге. Эта технология, называемая гибридным соединением (hybrid bonding), объединяет вычислительные блоки с помощью тысяч сверхплотных вертикальных контактов. Это резко сокращает расстояние перемещения данных между процессором, графическим чипом и памятью.

Стратегия обхода технологических ограничений

В настоящее время Huawei ограничена 7-нм техпроцессом, который производится на заводах SMIC. В то время как мировые лидеры работают над 3-нм и даже 2-нм, китайскому бренду приходится повышать эффективность, «выращивая» свои чипы в высоту. Вертикальное размещение не только увеличивает скорость передачи данных, но и помогает снизить энергопотребление.

Эта инновация особенно важна для обработки функций искусственного интеллекта (AI) непосредственно на самом устройстве. Высокая пропускная способность позволяет нейронным процессорам (NPU) выполнять сложные задачи быстрее и с меньшим нагревом. Ожидается, что это станет одним из ключевых факторов, обеспечивающих конкурентоспособность смартфонов Huawei.

Общая тенденция в отрасли

Интересно, что Huawei не одинока в этом направлении. Вся полупроводниковая отрасль переходит от уменьшения транзисторов к более эффективным методам их упаковки. По мнению экспертов отрасли, другие крупные игроки также осваивают аналогичные технологии:

Samsung рассматривает возможность раздельного размещения памяти и вычислительных блоков в будущих чипах Exynos 2700;

Apple планирует впервые использовать многокристальный метод упаковки WMCM в своих процессорах A20 Pro;

NVIDIA и другие производители серверных процессоров уже широко применяют метод 3D stacking.

На рынке Узбекистана смартфоны Huawei ценятся за надёжное программное обеспечение и камеры. Внедрение новой технологии позволит бренду предлагать фанатам высокопроизводительные флагманы даже в условиях санкций. Это доказывает, что в технологической гонке важны не только нанометры, но и инженерный подход.