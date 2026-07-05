Huawei открывает новую эру в производстве чипов: на помощь приходит 3D-технология

·4·Технологии
Huawei открывает новую эру в производстве чипов: на помощь приходит 3D-технология

Китайский технологический гигант Huawei выбрал неожиданный, но эффективный путь для повышения производительности своих процессоров Kirin. Лишённая из-за западных санкций доступа к самому современному литографическому оборудованию, компания теперь сосредоточила основное внимание на вертикальном размещении чипов, то есть технологии 3D stacking. Этот метод позволяет максимально раскрыть возможности существующего 7-нанометрового техпроцесса. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

По данным ixbt.com, Huawei планирует отказаться от традиционной плоской структуры в процессорах нового поколения и размещать кристаллы друг на друге. Эта технология, называемая гибридным соединением (hybrid bonding), объединяет вычислительные блоки с помощью тысяч сверхплотных вертикальных контактов. Это резко сокращает расстояние перемещения данных между процессором, графическим чипом и памятью.

Стратегия обхода технологических ограничений

В настоящее время Huawei ограничена 7-нм техпроцессом, который производится на заводах SMIC. В то время как мировые лидеры работают над 3-нм и даже 2-нм, китайскому бренду приходится повышать эффективность, «выращивая» свои чипы в высоту. Вертикальное размещение не только увеличивает скорость передачи данных, но и помогает снизить энергопотребление.

Эта инновация особенно важна для обработки функций искусственного интеллекта (AI) непосредственно на самом устройстве. Высокая пропускная способность позволяет нейронным процессорам (NPU) выполнять сложные задачи быстрее и с меньшим нагревом. Ожидается, что это станет одним из ключевых факторов, обеспечивающих конкурентоспособность смартфонов Huawei.

Общая тенденция в отрасли

Интересно, что Huawei не одинока в этом направлении. Вся полупроводниковая отрасль переходит от уменьшения транзисторов к более эффективным методам их упаковки. По мнению экспертов отрасли, другие крупные игроки также осваивают аналогичные технологии:

  • Samsung рассматривает возможность раздельного размещения памяти и вычислительных блоков в будущих чипах Exynos 2700;
  • Apple планирует впервые использовать многокристальный метод упаковки WMCM в своих процессорах A20 Pro;
  • NVIDIA и другие производители серверных процессоров уже широко применяют метод 3D stacking.
На рынке Узбекистана смартфоны Huawei ценятся за надёжное программное обеспечение и камеры. Внедрение новой технологии позволит бренду предлагать фанатам высокопроизводительные флагманы даже в условиях санкций. Это доказывает, что в технологической гонке важны не только нанометры, но и инженерный подход.

HuaweiKirinТехнологияПроцессорИнновация
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Создан новый тип гибкой батареи, получающей энергию из влаги воздухаСоздан новый тип гибкой батареи, получающей энергию из влаги воздухаСегодня, 07:27В грузовых самолётах Boeing 747-8Ф обнаружены опасные дефектыВ грузовых самолётах Boeing 747-8Ф обнаружены опасные дефектыСегодня, 05:51В США строится крупный завод по переработке кобальта, работающий на солнечной энергииВ США строится крупный завод по переработке кобальта, работающий на солнечной энергииСегодня, 05:25Кйберпунк 2077 вошла в число мировых рекордсменов по продажамКйберпунк 2077 вошла в число мировых рекордсменов по продажамСегодня, 04:59Революция в сфере полупроводников: представлена технология безошибочного проектирования ГаН-чиповРеволюция в сфере полупроводников: представлена технология безошибочного проектирования ГаН-чиповСегодня, 04:00Apple приостановила работу над AirPods Pro с камерами: Революционный проект задерживаетсяApple приостановила работу над AirPods Pro с камерами: Революционный проект задерживаетсяСегодня, 03:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5