В Смарт ТВ от Скйворт объем памяти оказался в четыре раза меньше заявленного

Китайский потребитель обнаружил, что объем памяти в Смарт ТВ производства компании Скйворт значительно отличается от заявленного. Этот инцидент, вызвавший резонанс на рынке бытовой техники, поднял вопрос не только о технической ошибке, но и об ответственности между производителем и продавцом. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Житель города Яньчэн в сентябре 2023 года приобрел через платформу Сунинг.ком 65-дюймовый телевизор Скйворт за 530 долларов. В паспорте изделия указано, что объем его внутренней памяти составляет 32 GB. Однако спустя некоторое время в процессе использования устройства начали возникать непредвиденные проблемы.

Как была обнаружена ошибка?

К маю текущего года система телевизора начала постоянно выдавать уведомления о нехватке свободного места. Когда пользователь проверил настройки устройства, он был удивлен, обнаружив, что объем внутренней флэш-памяти составляет не 32 GB, как было заявлено, а всего 8 GB. Этот показатель ровно в четыре раза меньше обещанного производителем объема.

В связи с данной ситуацией покупатель немедленно обратился в магазин Сунинг.ком и в службу поддержки клиентов Скйворт. Однако стороны пытаются переложить вину друг на друга. Представители Скйворт утверждают, что данная модель официально выпускалась только в версиях на 16 GB и 32 GB, а модификации с 8 GB памяти вовсе не существует.

Правовые последствия и компенсация

Платформа Сунинг.ком, будучи продавцом, уклоняется от ответственности, рекомендуя решать вопрос непосредственно с производителем. В результате женщина, посчитавшая себя обманутой, была вынуждена подать жалобу в местный орган по контролю за рынком. Она требует не только вернуть деньги, уплаченные за телевизор, но и выплатить компенсацию в трехкратном размере от стоимости покупки в соответствии с законодательством.

В настоящее время регулирующий орган проводит проверку по данному факту и собирает доказательства. По данным иксбт.ком, если вина производителя или продавца будет доказана, это может нанести серьезный ущерб репутации бренда. Ситуация с этим брендом, широко распространенным и на рынке Узбекистана, призывает пользователей Смарт ТВ быть внимательнее к реальным техническим параметрам своих устройств.