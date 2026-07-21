В Смарт ТВ от Скйворт объем памяти оказался в четыре раза меньше заявленного

·50·Технологии
В Смарт ТВ от Скйворт объем памяти оказался в четыре раза меньше заявленного

Китайский потребитель обнаружил, что объем памяти в Смарт ТВ производства компании Скйворт значительно отличается от заявленного. Этот инцидент, вызвавший резонанс на рынке бытовой техники, поднял вопрос не только о технической ошибке, но и об ответственности между производителем и продавцом. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Житель города Яньчэн в сентябре 2023 года приобрел через платформу Сунинг.ком 65-дюймовый телевизор Скйворт за 530 долларов. В паспорте изделия указано, что объем его внутренней памяти составляет 32 GB. Однако спустя некоторое время в процессе использования устройства начали возникать непредвиденные проблемы.

Как была обнаружена ошибка?

К маю текущего года система телевизора начала постоянно выдавать уведомления о нехватке свободного места. Когда пользователь проверил настройки устройства, он был удивлен, обнаружив, что объем внутренней флэш-памяти составляет не 32 GB, как было заявлено, а всего 8 GB. Этот показатель ровно в четыре раза меньше обещанного производителем объема.

В связи с данной ситуацией покупатель немедленно обратился в магазин Сунинг.ком и в службу поддержки клиентов Скйворт. Однако стороны пытаются переложить вину друг на друга. Представители Скйворт утверждают, что данная модель официально выпускалась только в версиях на 16 GB и 32 GB, а модификации с 8 GB памяти вовсе не существует.

Правовые последствия и компенсация

Платформа Сунинг.ком, будучи продавцом, уклоняется от ответственности, рекомендуя решать вопрос непосредственно с производителем. В результате женщина, посчитавшая себя обманутой, была вынуждена подать жалобу в местный орган по контролю за рынком. Она требует не только вернуть деньги, уплаченные за телевизор, но и выплатить компенсацию в трехкратном размере от стоимости покупки в соответствии с законодательством.

В настоящее время регулирующий орган проводит проверку по данному факту и собирает доказательства. По данным иксбт.ком, если вина производителя или продавца будет доказана, это может нанести серьезный ущерб репутации бренда. Ситуация с этим брендом, широко распространенным и на рынке Узбекистана, призывает пользователей Смарт ТВ быть внимательнее к реальным техническим параметрам своих устройств.

SkyworthSmart TVТехнологииКитайЗащита прав потребителей
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовНовая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовСегодня, 23:29Чип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеЧип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеСегодня, 23:28Гонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапГонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапСегодня, 23:26Представлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммПредставлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммСегодня, 22:56Мондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIМондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIСегодня, 22:50Google упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidGoogle упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidСегодня, 22:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения