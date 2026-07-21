Революция в мире музыки: половина треков на платформе Дизер создана с помощью искусственного интеллекта

В индустрии цифровой музыки наблюдаются серьезные изменения: по данным всемирно известного стримингового сервиса Дизер, сегодня более 50 процентов песен, ежедневно загружаемых на платформу, создаются с помощью искусственного интеллекта (AI). Этот показатель демонстрирует, как быстро технологический прогресс проникает в творческие сферы и какие риски несет для традиционного музыкального рынка. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно статистике, представленной компанией, в июне 2026 года количество треков, созданных с помощью AI, достигло пика, составив в среднем 90 тысяч композиций в день. Для сравнения, в январе 2025 года этот показатель составлял всего 10 тысяч, или 10 процентов от общего объема загрузок. Тот факт, что всего за полтора года эти цифры выросли в 9 раз, вызывает беспокойство у экспертов отрасли.

Новая политика стриминговых сервисов

Резкий рост контента, созданного искусственным интеллектом, вынуждает стриминговые платформы принимать решительные меры. Хотя единого решения пока не выработано, каждый сервис определил свой подход. Например, Бандкамп полностью запретил такие треки, а Тидал прекратил их монетизацию. Apple Мусик ввела добровольные АИ-метки, а Spotify разработала специальную политику, определяющую уровень использования искусственного интеллекта.

Генеральный директор Дизер Алексис Лантернье подчеркнул, что компания уже два года борется с мошенничеством. Теперь платформа начинает удалять АИ-треки, которые не прослушивались ни разу за шесть месяцев или были созданы с целью искусственного завышения доходов. Это направлено на защиту прав настоящих артистов и композиторов.

Авторское право и технологии идентификации

Дизер внедрил технологию, способную распознавать на своей платформе музыку, созданную с помощью моделей таких стартапов, как Suno и Удио. Примечательно, что эти стартапы в настоящее время вовлечены в судебные процессы, связанные с нарушением авторских прав. Дизер объявил, что его система идентификации открыта и для других платформ.

Кроме того, в прошлом месяце компания запустила специальный инструмент, который сканирует плейлисты Apple Мусик и Spotify, отфильтровывая треки, созданные искусственным интеллектом. Это имеет важное значение и для пользователей, и для локальных исполнителей, поскольку изменения алгоритмов на глобальных платформах напрямую влияют на популярность и доходы местного контента.

В заключение можно сказать, что музыкальная индустрия вступила в новую эру. Хотя искусственный интеллект упростил творческий процесс, он бросает тень на доходы настоящих талантов и подлинность музыки. Ожидается, что жесткая позиция таких крупных игроков, как Дизер, в будущем определит правила цифрового искусства.