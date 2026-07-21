Пратт & Вхитней испытала напечатанный на 3Д-принтере двигатель для крылатых ракет

Компания Пратт & Вхитней, один из лидеров авиационной и оборонной промышленности, успешно продемонстрировала новую версию компактного турбореактивного двигателя ТДж150. Революционным аспектом этого проекта является то, что около 60 процентов конструкции двигателя состоит из деталей, напечатанных на 3Д-принтере. Эти испытания вывели возможности аддитивных технологий в производстве современного вооружения на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Двигатель ТДж150 в основном предназначен для одноразовых систем, таких как крылатые ракеты и автономные платформы. В отличие от обычных авиационных двигателей, такие устройства работают не годами, а в течение нескольких минут или часов. По этой причине главной приоритетной задачей для инженеров остается повышение скорости производства и снижение себестоимости двигателя наряду с его надежностью.

Революционные изменения в производственном процессе

Согласно данным иксбт.ком, использование технологии 3Д-печати позволило объединить более 50 отдельных компонентов в горячей части двигателя в несколько крупных деталей. Это не только упрощает процесс сборки, но и повышает надежность конструкции за счет сокращения количества точек соединения между деталями. Меньше точек соединения — ниже вероятность возникновения неисправностей.

В ходе испытаний инженеры провели отдельную проверку вращающейся части турбины, работающей при особенно высоких давлениях и температурах. Турбина, изготовленная на 3Д-принтере, доказала свою способность полностью выдерживать реальные эксплуатационные нагрузки. Этот результат подтверждает, что сложные механизмы, созданные методом аддитивного производства, соответствуют военным стандартам.

Двигатель ТДж150 обладает тягой более 150 фунтов и адаптирован для эффективной работы на больших высотах. Его компактные размеры и относительно небольшой вес обеспечивают ракетам большую дальность полета и возможность нести больше полезной нагрузки. На сегодняшний день Пратт & Вхитней поставила своим клиентам по всему миру более 2700 таких двигателей.

Новая стратегия в оборонной промышленности

Компания планирует применять эту технологию не только для ТДж150, но и при производстве будущих двигателей семейства Валокс. Основные преимущества 3Д-печати включают:

Значительное сокращение сроков производства;

Снижение зависимости от цепочки поставок комплектующих;

Оперативное масштабирование объемов производства при резком росте спроса в рамках оборонных программ;

Оптимизация затрат за счет снижения сложности конструкции.

Представители Пратт & Вхитней подчеркивают, что технология аддитивного производства играет решающую роль в удовлетворении непредвиденных потребностей военной промышленности и ускорении поставок вооружения. Подобные инновации в будущем послужат тому, чтобы сделать высокотехнологичное оружие более доступным и массовым.