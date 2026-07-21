Google представила новые модели Gemini: основной упор на скорость и безопасность

Компания Google продолжает расширять свою экосистему искусственного интеллекта, официально анонсировав три новые модели, разработанные подразделением DeepMind — Gemini 3.6 Флаш, 3.5 Флаш-Лите и 3.5 Флаш Кйбер. Эти обновления направлены прежде всего на повышение эффективности системы, скорости работы и снижение затрат, что открывает широкие возможности для разработчиков и крупных корпораций при создании АИ-агентов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Основной представитель нового поколения, модель Gemini 3.6 Флаш, позиционируется компанией как «рабочая лошадка». Она значительно усовершенствована в задачах кодинга, работы с текстами и мультимодальных операциях. Важнейшим аспектом является то, что эта модель позволила сократить использование токенов на 17 процентов, что делает её значительно дешевле и экономичнее по сравнению с предыдущей версией 3.5 Флаш.

Специализированные модели для особых задач

Одним из примечательных моментов презентации стала демонстрация модели Gemini 3.5 Флаш Кйбер. Эта модель специально обучена для выявления и устранения уязвимостей в сфере кибербезопасности. По данным Google, данный инструмент пока предоставляется в рамках пилотной программы для ограниченного круга партнеров и правительственных организаций. Gemini 3.5 Флаш-Лите является самой доступной моделью в своей линейке и предназначена для проектов, требующих высокой скорости при минимальных затратах.

Как пишет издание иксбт.ком, этим релизом Google сосредоточила основное внимание на обеспечении надежности и низкой задержки (латенкй) для клиентов, внедряющих АИ-агентов в широких масштабах. Однако самая ожидаемая технологическим миром новость — обновление флагманской модели Gemini 3.5 Pro — на этот раз не состоялась. Gemini Pro в последний раз обновлялась в феврале, и её задержка становится все более заметной в условиях конкуренции.

Конкуренция и ожидаемая Gemini 4

В то время как Google задерживает обновление своих самых мощных моделей, конкуренты не стоят на месте. OpenAI уже представила версии GPT-5.5 и GPT-5.6, а компания Anthropic укрепляет свои позиции на рынке с помощью таких мощных моделей, как Claude Опус 4.8 и Claude Соннет 5. Согласно сообщению агентства Bloomberg, Google была вынуждена отложить модель Gemini 3.5 Pro из-за недостижения внутренних показателей производительности.

Руководитель по продуктам Google DeepMind Логан Килпатрик сообщил, что компания в настоящее время тестирует модель Gemini 3.5 Pro с партнерами и вскоре представит её общественности. Он также объявил, что команда начала масштабные процессы обучения для создания модели Gemini 4. Ожидается, что это станет новым поворотным моментом в гонке искусственного интеллекта в ближайшем будущем.

Эта новость также имеет важное значение для разработчиков и стартапов в Узбекистане. Удешевление и ускорение моделей серии Флаш снижают затраты на создание АИ-сервисов, адаптированных для местного рынка, что способствует дальнейшей популяризации технологических решений.