Tesla расширяет испытания беспилотных роботакси в штате Флорида

Лидер рынка электромобилей, компания Tesla, начала испытания своих беспилотных кроссоверов Модел Й в городах Орландо и Тампа, штат Флорида. Тот факт, что этот шаг был предпринят за день до публикации отчета компании за второй квартал, привлекает внимание отраслевых экспертов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В настоящее время штат Флорида становится основным полигоном для Tesla по тестированию сервиса роботакси. Небольшой проект, запущенный несколько недель назад в Майами, теперь охватил еще два крупных города. По данным иксбт.ком, операционные зоны в новых регионах пока ограничены, и компания не предоставила точных данных о количестве автомобилей, участвующих в испытаниях.

Стратегия расширения и ожидания инвесторов

Поскольку Tesla расформировала свой пресс-отдел несколько лет назад, подробности о новых проектах часто становятся известны через социальные сети и наблюдения пользователей. Ранее компания также анонсировала автономные автопарки в Далласе и Хьюстоне, однако деятельность там еще не достигла масштабного коммерческого уровня.

Согласно обещаниям, данным инвесторам Илоном Маском, роботакси Tesla должны начать обслуживать половину населения США к концу 2025 года. Однако на практике процесс запуска коммерческого сервиса идет значительно медленнее, чем ожидалось. По итогам первого квартала текущего года Маск выразил более осторожное отношение к своим прогнозам.

Законодательные изменения и будущее Кйберкаб

Политическая ситуация и изменения в законодательстве США могут создать дополнительные возможности для Tesla. В частности, Министерство транспорта предложило отменить требование об обязательном наличии педали тормоза для автомобилей с автономным управлением. Если это изменение будет принято, Tesla сможет быстрее реализовать свой проект двухместного Кйберкаб.

В настоящее время компания начала размещение десятков прототипов Кйберкаб в различных городах страны. Испытания во Флориде служат для проверки того, насколько эффективно программное обеспечение работает в реальных городских условиях без контроля водителя. Это важный показатель для акционеров Tesla, демонстрирующий потенциал компании в области AI.

Учитывая высокий интерес к автомобилям Tesla на рынке Узбекистана, достижения компании в области технологий автономного вождения, несомненно, повлияют на транспортную систему всего мира, включая Центральную Азию, в будущем. Пока же каждый километр на улицах Орландо и Тампы служит созданию будущей полностью автономной транспортной экосистемы.