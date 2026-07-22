Стало известно, в каких регионах завтра пройдут дожди?

22 июля на территории Узбекистана ожидается переменная облачность. По данным Узгидромета, в отдельных регионах возможны кратковременные дожди, местами — грозы.

В Ташкенте будет переменная облачность, без осадков. Ветер западный со скоростью 3–8 м/с, местами возможно усиление до 12–14 м/с с пыльными бурями. Температура воздуха ночью составит 23–25 градусов, днем — 32–34 градуса.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области осадков не ожидается. Ветер восточный, 7–12 м/с. Температура ночью 20–25 градусов, днем до 30–35 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях также ожидается переменная облачность, без осадков. Прогнозируемая температура воздуха ночью 20–25 градусов, днем 32–37 градусов.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях вероятность осадков низкая. Ветер сменит направление с западного на восточное, скорость 7–12 м/с. Днем воздух прогреется до 30–35 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях сохранится сухая погода. Однако местами возможно усиление ветра до 20–22 м/с с пыльными бурями. Дневная температура в этих регионах поднимется до 34–39 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура ночью 20–25 градусов, днем 28–33 градуса.

В предгорных и горных районах республики также возможны кратковременные дожди и грозы. Кроме того, предупреждается о вероятности селевых паводков в горных районах Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей. В этих районах ветер местами может усилиться до 13–18 м/с. Температура воздуха ночью составит 12–17 градусов, днем — около 20–25 градусов.