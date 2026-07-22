Видеокарта GeForce RTX 4080 расплавилась по неожиданной причине

Проблемы с современными видеокартами NVIDIA обычно характеризовались перегревом разъемов питания. Однако новый случай, распространившийся в социальных сетях, удивил экспертов: на этот раз графический процессор серии GeForce RTX 40 был поврежден по совершенно иной причине. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, пользователь при очистке своего компьютера обнаружил необычные следы плавления на теплораспределительной пластине (бакплате) видеокарты. Самое интересное, что повреждение произошло не в разъеме питания, а в части устройства, где расположена декоративная система РГБ-подсветки. Это оценивается как одна из редких технических неисправностей в истории современных видеокарт.

Хотя точная модель видеокарты пока не разглашается, ее внешний вид напоминает ОЭМ-версии GeForce RTX 4080 или RTX 4070, которые компания HP выпускает для готовых компьютерных сборок. В этих устройствах система охлаждения и дизайн корпуса немного отличаются от стандартных розничных моделей.

Причины неисправности и неожиданная ситуация

Специалисты, изучившие данный случай, выдвигают несколько предположений. Владелец устройства утверждает, что вентиляторы в корпусе компьютера некоторое время не работали, что могло привести к резкому повышению внутренней температуры. Однако РГБ-светодиоды обычно потребляют очень мало энергии, и вызвать плавление такого уровня логически сложно.

В качестве возможных причин рассматриваются:

Короткое замыкание в модуле подсветки или заводской брак;

Прямой контакт пластиковых деталей с другими компонентами, которые сильно нагреваются;

Скопление тепла в одной точке в результате полной остановки циркуляции воздуха внутри корпуса.

Самое странное в этой ситуации то, что, несмотря на расплавление и деформацию пластиковых деталей, система РГБ-подсветки на видеокарте по-прежнему находится в рабочем состоянии. Это свидетельствует о том, что проблема может быть связана не непосредственно с самим светодиодом, а с качеством материалов вокруг него.

На рынке Узбекистана также становятся популярными высокопроизводительные видеокарты, такие как NVIDIA GeForce RTX 4080 и 4070. Для местных пользователей этот случай является важным предупреждением: регулярная проверка системы охлаждения в корпусе компьютера и очистка от пыли обеспечивают безопасность не только чипа, но и декоративных элементов.

На данный момент NVIDIA или HP не делали официальных заявлений по этому поводу. Если будет подтверждено, что это системная проблема, производитель может отозвать определенную партию устройств или пересмотреть условия гарантии.